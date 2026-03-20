クリスティアーノ・ロナウドとベルナルド・シルバが、アメリカ戦およびメキシコ戦に向けたポルトガル代表メンバーから外れる。ロベルト・マルティネス監督が、この意外な選出について説明した。

ポルトガル代表の最新メンバー発表における最大のニュースは、キャプテンのロナウドとマンチェスター・シティの司令塔シルバが招集外となったことだ。ファンにとっては、このベテラン2人が攻撃の先頭に立つ姿を見るのが当たり前となっているが、マルティネス監督はメキシコ戦およびアメリカ戦を控えた今回の代表戦期間において、現実的なアプローチをとった

この決定は、過酷な国内リーグ日程を経て、主力選手を保護したいという意向に基づくものだ。最も経験豊富なスター選手を招集外とすることで、監督は非公式戦における目先の結果よりも長期的なコンディションを優先し、今後の戦いに備えてチームの中心となるリーダーたちの体力を温存しようとしている。