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クリスティアーノ・ロナウドとベルナルド・シルバが、アメリカ戦およびメキシコ戦に向けたポルトガル代表メンバーから外れる。ロベルト・マルティネス監督が、この意外な選出について説明した。
ベテラン選手の管理
ポルトガル代表の最新メンバー発表における最大のニュースは、キャプテンのロナウドとマンチェスター・シティの司令塔シルバが招集外となったことだ。ファンにとっては、このベテラン2人が攻撃の先頭に立つ姿を見るのが当たり前となっているが、マルティネス監督はメキシコ戦およびアメリカ戦を控えた今回の代表戦期間において、現実的なアプローチをとった
この決定は、過酷な国内リーグ日程を経て、主力選手を保護したいという意向に基づくものだ。最も経験豊富なスター選手を招集外とすることで、監督は非公式戦における目先の結果よりも長期的なコンディションを優先し、今後の戦いに備えてチームの中心となるリーダーたちの体力を温存しようとしている。
フィットネスに関する懸念について
マルティネス監督は、ロナウドの欠場は長期的な懸念ではなく、一時的な後退に過ぎないことを早々に明らかにした。「ワールドカップ出場は危ぶまれない！」とスペイン人監督は断言した。「出場に支障はない。軽い筋肉の怪我であり、1～2週間で復帰できると考えている。今シーズン、クリスティアーノが身体面で示してきたすべてが、彼が絶好調であることを証明している。」
マンチェスター・シティのプレイメーカーについては、マルティネス監督は、この決定には所属クラブとの協議が関わっていたと述べた。「ベルナルド・シルバについては、所属クラブから提供された医療情報に基づいた、戦術的な判断だ。」
深さを測る
ベテラン選手たちの不在は、今夏北米で開催されるワールドカップに向けて準備を進めるポルトガルの新鋭たちにとって、国際舞台で実力を発揮する貴重な機会となっている。マルティネス監督は、これをチームにとって極めて重要な成長の期間と捉えており、いつもの主力選手に頼ることなく、さまざまな戦術を試すことができると考えている。
「この段階は、新しい選手を試す好機だとすでに述べた通りだ。実験を行い、それに値する選手たちを招集できる時期なのだ」と彼は付け加えた。「しかし、そのためには、君が言及した選手たちを起用する余地が必要だ。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
ポルトガルは現在、2026年ワールドカップに向けた準備に注力しており、3月29日にメキシコとの親善試合、その3日後にアメリカとの親善試合を控えている。セレソンはグループKに入り、ウズベキスタン、コロンビア、そしてコンゴ民主共和国、ジャマイカ、ニューカレドニアのいずれかが勝ち上がるプレーオフの勝者と対戦する。
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