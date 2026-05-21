クリスティアーノ・ロナウドとイヴァン・トニーを抑え、メキシコ人ストライカーがサウジ・プロリーグの得点王に。大きなサプライズとなった。

シーズン開幕時、ほとんど誰も予想していなかったが、キノネスがサウジ・プロリーグの得点王に輝いた。最終節のアル・イッティハド戦で圧巻のハットトリックを決め、5-1の勝利に貢献。シーズン33ゴールでトップに立った。

最終節前まで30ゴールで2位だったキノネスは、32ゴールのトニー、26ゴールのロナウドを逆転。 このストライカーは2024年夏にクラブ・アメリカ（メキシコ）からアル・カディシアに移籍。通算33得点で首位に立ち、ゴールデンブーツを獲得した。