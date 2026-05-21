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GFX Cristiano Ronaldo Ivan ToneyGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドとイヴァン・トニーを抑え、メキシコ人ストライカーがサウジ・プロリーグの得点王に。大きなサプライズとなった。

クリスティアーノ・ロナウド
イヴァン・トニー
フリアン・キニョネス
アル・ナスルFC
Al Qadsiah
プレミアリーグ
アルアーリ

メキシコ代表でアル・カディシアのフリアン・キノーネスが、最終節の劇的追い上げでサウジ・プロリーグ得点王に。クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）やイヴァン・トニー（アル・アハリ）を抑え、番狂わせのタイトル獲得となった。

  • アル・カディシアのスター選手が得点王を獲得

    シーズン開幕時、ほとんど誰も予想していなかったが、キノネスがサウジ・プロリーグの得点王に輝いた。最終節のアル・イッティハド戦で圧巻のハットトリックを決め、5-1の勝利に貢献。シーズン33ゴールでトップに立った。

    最終節前まで30ゴールで2位だったキノネスは、32ゴールのトニー、26ゴールのロナウドを逆転。 このストライカーは2024年夏にクラブ・アメリカ（メキシコ）からアル・カディシアに移籍。通算33得点で首位に立ち、ゴールデンブーツを獲得した。

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  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    欧州の強豪が後塵を拝した

    キノネスが破ったライバルの実力を考えれば、この功績はさらに際立つ。33得点を挙げた元クラブ・アメリカ所属の彼は、サウジアラビアでロナウドの3年連続ゴールデンブーツ獲得を阻んだ。最終戦でアル・ナスルはダマックに4-1勝利し、ロナウドは2得点を加えて通算28ゴールでチームの優勝を決めたが、キノネスには届かなかった。 結果としてロナウドの3連覇はならなかった。

    得点王争いは最終戦までもつれ、元ブレントフォードのトニーが32ゴールで2位。アル・アハリでプレーしたトニーは最終戦のアル・ハリージュ戦で無得点に終わり、アル・カディシアのフォワードに逆転を許した。 

  • ロナウドの伝説的な記録はいまだ破られていない。

    今シーズン個人タイトルを逃したロナウドだが、1シーズン35得点をマークした自身のリーグ記録は依然として破られていない。アル・ナスル主将は、この記録が慰めとなるだろう。

    キノネスとトニーは互いに競い合い、高いレベルに達したが、2023-24シーズンにポルトガル人スーパースターがマークした35ゴールには及ばなかった。31試合で35得点を挙げたロナウドの記録は、今も湾岸国でストライカーの最高基準として揺るぎない。

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    メキシコ、ワールドカップへの勢い

    キノネスにとって、この個人賞は絶好のタイミングで届いた。2026年ワールドカップを目前に控え、彼はメキシコ代表のハビエル・アギーレ監督に、国際舞台での準備が整っていることを示した。世界最高峰の守備陣がそろうリーグでの活躍が、彼が「エル・トリ」の最前線を率いる準備ができている証拠だ。