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クリスティアーノ・ロナウドとイヴァン・トニーを抑え、メキシコ人ストライカーがサウジ・プロリーグの得点王に。大きなサプライズとなった。
アル・カディシアのスター選手が得点王を獲得
シーズン開幕時、ほとんど誰も予想していなかったが、キノネスがサウジ・プロリーグの得点王に輝いた。最終節のアル・イッティハド戦で圧巻のハットトリックを決め、5-1の勝利に貢献。シーズン33ゴールでトップに立った。
最終節前まで30ゴールで2位だったキノネスは、32ゴールのトニー、26ゴールのロナウドを逆転。 このストライカーは2024年夏にクラブ・アメリカ（メキシコ）からアル・カディシアに移籍。通算33得点で首位に立ち、ゴールデンブーツを獲得した。
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欧州の強豪が後塵を拝した
キノネスが破ったライバルの実力を考えれば、この功績はさらに際立つ。33得点を挙げた元クラブ・アメリカ所属の彼は、サウジアラビアでロナウドの3年連続ゴールデンブーツ獲得を阻んだ。最終戦でアル・ナスルはダマックに4-1勝利し、ロナウドは2得点を加えて通算28ゴールでチームの優勝を決めたが、キノネスには届かなかった。 結果としてロナウドの3連覇はならなかった。
得点王争いは最終戦までもつれ、元ブレントフォードのトニーが32ゴールで2位。アル・アハリでプレーしたトニーは最終戦のアル・ハリージュ戦で無得点に終わり、アル・カディシアのフォワードに逆転を許した。
ロナウドの伝説的な記録はいまだ破られていない。
今シーズン個人タイトルを逃したロナウドだが、1シーズン35得点をマークした自身のリーグ記録は依然として破られていない。アル・ナスル主将は、この記録が慰めとなるだろう。
キノネスとトニーは互いに競い合い、高いレベルに達したが、2023-24シーズンにポルトガル人スーパースターがマークした35ゴールには及ばなかった。31試合で35得点を挙げたロナウドの記録は、今も湾岸国でストライカーの最高基準として揺るぎない。
- AFP
メキシコ、ワールドカップへの勢い
キノネスにとって、この個人賞は絶好のタイミングで届いた。2026年ワールドカップを目前に控え、彼はメキシコ代表のハビエル・アギーレ監督に、国際舞台での準備が整っていることを示した。世界最高峰の守備陣がそろうリーグでの活躍が、彼が「エル・トリ」の最前線を率いる準備ができている証拠だ。