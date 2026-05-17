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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

クリスティアーノ・ロナウドとイヴァン・トニーが、サウジ・プロリーグの年間最優秀選手賞候補をリードしている。

クリスティアーノ・ロナウド
イヴァン・トニー
プレミアリーグ
アル・ナスルFC
アルアーリ

サウジ・プロリーグが「2025-26シーズン最優秀選手賞」の最終候補5名を発表した。アル・ナセルとアル・ヒラルの優勝争いが最終節で決まる中、ロナウドとトニー、フェリックス、キノーネス、ネヴェスが候補に名を連ねる。

  • 最終日の激しいタイトル争い

    2025-26シーズンの各賞ノミネートが、優勝争いの最中に発表された。最終節を前に、アル・ナスルは83ポイントで首位。無敗のアル・ヒラルに2ポイント差をつけている。 首位チームはダマックに勝てば優勝だが、2位アル・ヒラルもアル・ファイハ戦で勝てば逆転可能。ミスは許されない。

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  • ロナウドとフェリックスが国内タイトルを目指す

    アル・ナセルが国内タイトルを狙う中、クリスティアーノ・ロナウドはチームを牽引し続ける。今季26得点を挙げ、プロリーグ通算100得点を達成した現代サッカー史上3人目の選手となった。マン・オブ・ザ・マッチに7度選ばれ、最優秀選手賞の最有力候補に挙げられている。

    2023年1月の加入以来、初タイトルを目指すアル・ナセルは最終節の勝利が必須だ。候補にはデビューシーズンで3度のハットトリックと12アシストを記録したチームメイトのジョアン・フェリックスもいる。


  • トニーと残りのスターたちが最終候補に選ばれた

    トニーはアル・アハリでリーグ31試合32得点を挙げ、4度のハットトリックを達成し、9回のMOMを獲得した。 4度のハットトリックを達成し、9回のMOMに選ばれた。 アル・カディシアのキノネスも30得点をマークし、クラブトップリーグ通算50得点を更新。13回のMOM受賞。 また、ルベン・ネヴェスはアル・ヒラルの中盤を統率し、2,000本超のパスを記録した初の選手となり、危険なパス数でもトップに立つ。5人のスター候補者への公平性を保つため、リーグは「ポジションや国籍を問わず、2025-26シーズンに所属試合の40％以上に出場することが受賞条件」と定めた。

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    大陸での失意を挽回する

    木曜日の結果が、今シーズンのタイトルを左右する。土曜のAFCチャンピオンズリーグ2決勝でガンバ大阪に0-1で敗れたアル・ナセルは、雪辱を誓う。ダマックに勝てば、国内タイトル獲得で国際大会の悔しさを吹き飛ばし、リヤド中とロナウド宅が歓喜に湧くだろう。

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