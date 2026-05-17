クリスティアーノ・ロナウドとイヴァン・トニーが、サウジ・プロリーグの年間最優秀選手賞候補をリードしている。

アル・ナセルが国内タイトルを狙う中、クリスティアーノ・ロナウドはチームを牽引し続ける。今季26得点を挙げ、プロリーグ通算100得点を達成した現代サッカー史上3人目の選手となった。マン・オブ・ザ・マッチに7度選ばれ、最優秀選手賞の最有力候補に挙げられている。

2023年1月の加入以来、初タイトルを目指すアル・ナセルは最終節の勝利が必須だ。候補にはデビューシーズンで3度のハットトリックと12アシストを記録したチームメイトのジョアン・フェリックスもいる。



