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クリスティアーノ・ロナウドとアル・ナセル、ホームでAFCチャンピオンズリーグ2決勝をガンバ大阪に敗れる。
日本の強豪チームがリヤドで番狂わせを起こした
満員のキング・サウード大学スタジアムで、アル・ナセルはサウジアラビア勢として初めてAFCチャンピオンズリーグ2のトロフィーを掲げる有力候補とされていた。しかし30分、デニス・フメットがイッサム・ジェバリのパスに反応し、右下隅に冷静に決め、ガンバ大阪が先制した。
序盤はホルヘ・ジェズス監督率いるアル・ナセルが試合を支配していただけに、この得点は流れに反するものでもあった。ホームサポーターは、スター選手を擁しながらも序盤の好機を活かせなかった自チームに「信じられない」と声を上げた。リヤドを本拠地とするアル・ナセルがボールを支配したものの、ガンバ大阪の堅い守備は崩れず、前半は1－0で終了した。
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ロナウドとマネの悔しさ
ロナウドやマネなどアル・ナスルの攻撃陣は、ゴール前で悔しい思いをした。8分、マネが放ったシュートは18歳のGKルイ・アラキを破るには至らず。前半はチャンスを生かせず、チームは圧力をかけた。
終盤の同点弾狙いも阻まれた。 86分にはゴール前へ迫ったが、三浦元太のブロックでCKに逃れた。最後まで跳ね返りが味方しない夜だった。
荒木の活躍でアル・ナセルを退ける
後半はアル・ナスの執拗な攻勢に対し、青と黒の壁が立ちはだかった。日本の10代GK荒木ルイは、ジョアン・フェリックスやイニゴ・マルティネスらのシュートを冷静に止め、得点を許さない。フェリックスの強烈な一撃はポストを叩き、スタジアムが静寂に包まれた。
終盤はアル・ナセルが日本ゴールを包囲したが、同点弾は生まれず、試合は0-0で終了した。
- AFP
大陸の栄光が大阪に戻る
ガンバ大阪は2008年のAFCチャンピオンズリーグ以来、久々の大陸タイトルを獲得した。敵地リヤドで堅守とカウンターを武器に勝利。巨費を投じるサウジアラビアの強豪に対し、Jリーグの団結力が上回った。