クリスティアーノ・ロナウドとアル・ナセル、ホームでAFCチャンピオンズリーグ2決勝をガンバ大阪に敗れる。

満員のキング・サウード大学スタジアムで、アル・ナセルはサウジアラビア勢として初めてAFCチャンピオンズリーグ2のトロフィーを掲げる有力候補とされていた。しかし30分、デニス・フメットがイッサム・ジェバリのパスに反応し、右下隅に冷静に決め、ガンバ大阪が先制した。

序盤はホルヘ・ジェズス監督率いるアル・ナセルが試合を支配していただけに、この得点は流れに反するものでもあった。ホームサポーターは、スター選手を擁しながらも序盤の好機を活かせなかった自チームに「信じられない」と声を上げた。リヤドを本拠地とするアル・ナセルがボールを支配したものの、ガンバ大阪の堅い守備は崩れず、前半は1－0で終了した。