2030年のワールドカップがポルトガルで共同開催されるため、ロナウドが出場する可能性は大きな意味を持つ。ジェンバ・ジェンバ氏は、彼の並外れた精神力がサッカー史上で類を見ないと指摘し、2030年の出場は夢ではなく現実的な目標だと語った。

「私は毎日彼と練習したが、練習後もさらに上を求めていた」と元MFは続けた。「彼は自己研鑽と競争に執着している。そんなメンタリティは初めてだ。2030年に彼がまだプレーしていれば、代表に入るべきだと信じる」



