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クリスティアーノ・ロナウドが2030年W杯で息子とポルトガル代表としてプレーするとの報道。自身は「キャリアの完璧な締めくくり」と語る。
CR7に残された不朽の遺産
今夏、6度目のワールドカップ出場を控える41歳のロナウド。多くの選手なら引退を考える年齢だが、アル・ナスルのスターは今季37試合で30得点を挙げ、サウジ・プロリーグ制覇に貢献した。
元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、ジェンバ・ジェンバは、5度のバロンドール受賞者であるロナウドにペースを落とす気はないと確信している。ジェンバ・ジェンバはBetVictorにこう語った。「心から信じている。ロナウドなら44歳や45歳までプレーできる。彼の今の活躍に驚かない。17歳の頃から知っているからだ。」
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2030年ワールドカップへの夢
2030年のワールドカップがポルトガルで共同開催されるため、ロナウドが出場する可能性は大きな意味を持つ。ジェンバ・ジェンバ氏は、彼の並外れた精神力がサッカー史上で類を見ないと指摘し、2030年の出場は夢ではなく現実的な目標だと語った。
「私は毎日彼と練習したが、練習後もさらに上を求めていた」と元MFは続けた。「彼は自己研鑽と競争に執着している。そんなメンタリティは初めてだ。2030年に彼がまだプレーしていれば、代表に入るべきだと信じる」
クリスティアーノ・ジュニアとピッチを共にする
契約延長で最もロマンチックなのは、ロナウドが長男クリスティアーノ・ジュニアとプレーできることだ。15歳のジュニアはアル・ナセル・アカデミーで注目されており、レアル・マドリード移籍の噂もある。
ジェンバ・ジェンバは、この父子コンビがサッカー界の夢物語になると語る。「父子の同時出場は、ロナウドのキャリアを締めくくる最高の結末であり、ポルトガルサッカーにとって特別な瞬間になる。息子が同じレベルに達するのは難しいが、それでも美しい物語だ」
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次世代に向けた準備
クリスティアーノ・ジュニアはポルトガルU-16代表で初得点を挙げ、父の足跡を追っている。ヨーロッパの強豪アカデミーへの移籍も噂されるが、現在はサウジアラビアで父と同じ環境で成長することが優先されている。
父に衰えはなく、親子そろってプロとしてピッチに立つ日が近づく。舞台がサウジ・プロリーグであれ、2030年の大舞台であれ、チャンピオンズリーグ5度制した父は、次世代へバトンが渡るまで夢を走り続ける。