クリスティアーノ・ロナウドが「楽しみ」とタイトル獲得を誓う一方、元トッテナム監督のアンジェ・ポステコグルーは、サウジ・プロリーグ王者アル・ナスルを率いる理由を語った。

ポステコグルー新監督にとって最大の課題は、バロンドール5度受賞のロナウドとの協働だ。オーストラリア人指揮官は、過去2年で選手層が厚くなったリーグを乗り切りながら、アル・アワル・パークに攻撃的なサッカーをもたらしたいと考えている。

彼は次のように付け加えた。「私自身も大きな野心を持っているので、クラブにもその姿勢があることを嬉しく思う。それが私がここにいる理由だ。私はアジア各地で多くの仕事を経験してきたし、この地域出身でもある。ヨーロッパにいた時でさえ、私は常に周囲にこう言ってきた。『私がこれまで成し遂げてきた成功は、どれもより困難を伴っていた』と。アジアだからといって、簡単だということにはならないのだ。 どの大会も難しく、課題があることは理解している。サウジアラビアリーグの成長速度を見れば明らかだ。現在4、5、6クラブが強く、勝利を強く求めている。チャンピオンズリーグ・エリートも非常に厳しい戦いだ。」