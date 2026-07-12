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クリスティアーノ・ロナウドが「楽しみ」とタイトル獲得を誓う一方、元トッテナム監督のアンジェ・ポステコグルーは、サウジ・プロリーグ王者アル・ナスルを率いる理由を語った。
リヤドでの新たな挑戦
ポステコグルー監督は、アル・ナスルを率いることへの期待を表明した。中東移籍の最大の理由は、新しい環境で自分を試したいという長年の願望だ。リヤドの強豪クラブと2年契約を結んだ60歳の同監督は、ロベルト・マルティネス氏ら有力候補を抑え、新体制の指揮官に選ばれた。
「私はいつも新しい挑戦や大会に取り組み、多様な人々と働き、そこから成長することを楽しんできた。今回、新しい環境、新しい国、新しいチームで自分を試せるまたとない機会だ」とクラブメディアに語った。
これまでは苦境にあるクラブを立て直すケースが多かったが、今回は好調を維持するチームをさらに高みへ導く機会を楽しみにしている。
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「ロナウド要因」への対応とリーグの成長
ポステコグルー新監督にとって最大の課題は、バロンドール5度受賞のロナウドとの協働だ。オーストラリア人指揮官は、過去2年で選手層が厚くなったリーグを乗り切りながら、アル・アワル・パークに攻撃的なサッカーをもたらしたいと考えている。
彼は次のように付け加えた。「私自身も大きな野心を持っているので、クラブにもその姿勢があることを嬉しく思う。それが私がここにいる理由だ。私はアジア各地で多くの仕事を経験してきたし、この地域出身でもある。ヨーロッパにいた時でさえ、私は常に周囲にこう言ってきた。『私がこれまで成し遂げてきた成功は、どれもより困難を伴っていた』と。アジアだからといって、簡単だということにはならないのだ。 どの大会も難しく、課題があることは理解している。サウジアラビアリーグの成長速度を見れば明らかだ。現在4、5、6クラブが強く、勝利を強く求めている。チャンピオンズリーグ・エリートも非常に厳しい戦いだ。」
ホルヘ・ジェズスの成功を糧に
ポステコグルー監督は、7年ぶりリーグ優勝でサウジアラビアサッカー界の頂点に立つクラブへ就任。前任のジェズス監督を称えつつ、2026-27シーズンに向けてクラブをさらに高みへ導くと強調した。
「ヘスス監督は昨季優勝という素晴らしい成果を残しました。今は次のステップへ進む準備が整っています。それが私がここにいる理由です。毎年は新しいスタートです。私はこれまで多くの成功を収めてきましたが、新しい年を迎えるたびに同じ思いで始動します。『今年を史上最高の一年にしたい』と」
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トロフィー獲得の実績
タイトル獲得で知られるポステコグルー監督は、2年目に成果を出すという過去のコメントを説明した。セルティックでの早期成功を挙げ、勝利への意欲は期間を問わず常にあり、結果と同じくらいプレースタイルも重要だと強調した。
彼はこう結んだ。「私にとって、1年目も2年目も3年目も関係ない。毎年タイトルを獲りたい。ただ勝つのではなく、どう勝つか、どうサッカーをするかが大切だ。 このクラブを率いるのは特権であり、名誉だ。今年は楽しみながら、インパクトを残し、誰もが楽しめる形で成功を収めたい。」
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