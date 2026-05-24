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クリスティアーノ・ロナウドが「天才」と呼ばれる理由とは？ 元ポルトガル代表が、バロンドールでリオネル・メッシに投票しなかった理由を明かす。
メッシは天才だが、ロナウドは天才になった
2003～2008年にポルトガル代表を率いたスコラーリは、現代サッカーの2大スターについて語った。彼にとってメッシとロナウドの違いは才能の源流にある。
番組『アブレ・アスパス』のインタビューで、スコラーリはメッシとの会話を振り返った。「監督、バロンドールで私に投票したのは一度もなかった。いつもクリスティアーノだった」とメッシが言うと、私は「息子のような存在だからクリスティアーノに投票している」と答えた。メッシは天才だ。目を閉じてもボールの位置がわかる。 だがクリスティアーノは生まれつきの天才ではない。意志と献身で天才になったのだ」
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トレーニングへの執着と数え切れないほどの目標
スコラーリは、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッド初期から示した、ほぼ執着に近い勤勉さを強調した。公式戦後も過度に個人練習を行い体力を消耗する彼を心配したファーガソンから、スコラーリは頻繁に電話を受けていた。
「ファーガソンは私に電話して『スコラーリ、今日はフリーキックを蹴らせないでくれ。あっちで既に30本も蹴っている』と言った。代表に合流してもまた30本蹴りたがる。私は『もうやっただろう』と言うが、それが彼の献身性だ」と監督は振り返った。 スコラーリはまた、ロナウドが通算1000得点を達成すると確信している。「1年前、『1000ゴールを目指しているのか』と尋ねると、彼は『違う』と答えた。私は『騙されない』と言った。彼はきっと成し遂げる」
最もつらい瞬間と、永遠の友情
スコラーリ監督は、モスクワでの大一番を前にロナウドに父親ディニス・アヴェイロ氏の死を告げた。この出来事が二人をつなぎ、今も続く絆を強めた。
「電話で事情を知り、彼に伝える必要があると感じた。部屋に呼び、抱きしめ、共に泣いた。それでも試合に出てもいいと言った。彼は『代表が先だ。父も出場を望むはず』と答え、その試合で最も輝いた。以来、彼の家族とも強い絆が生まれた」とフェリパオは語った。
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2026年の覇権争い
2026年、サッカー史に残るライバル対決の最終章が到来する。北米で開催されるワールドカップで、ロナウドとメッシは史上最多6度目の出場を狙う。ロナウドにとってこの大会は、現役最後の舞台であり、トロフィーケースに欠ける唯一のタイトルを獲得する最後のチャンスだ。 一方、現世界王者の心臓部であるメッシも、アルビセレステを率いてアメリカ大陸でのタイトル防衛を狙う。