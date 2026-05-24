スコラーリは、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッド初期から示した、ほぼ執着に近い勤勉さを強調した。公式戦後も過度に個人練習を行い体力を消耗する彼を心配したファーガソンから、スコラーリは頻繁に電話を受けていた。

「ファーガソンは私に電話して『スコラーリ、今日はフリーキックを蹴らせないでくれ。あっちで既に30本も蹴っている』と言った。代表に合流してもまた30本蹴りたがる。私は『もうやっただろう』と言うが、それが彼の献身性だ」と監督は振り返った。 スコラーリはまた、ロナウドが通算1000得点を達成すると確信している。「1年前、『1000ゴールを目指しているのか』と尋ねると、彼は『違う』と答えた。私は『騙されない』と言った。彼はきっと成し遂げる」