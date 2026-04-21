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「クリスティアーノ・ロナウドが行く先には必ず影響がある」――CR7がいなければサウジ・プロリーグのバブルは崩壊するのか？ ポール＝ジョゼ・ムポクが中東の「戦略」を解説
トレンドセッターのロナウド、マンチェスター・ユナイテッドを退団し中東へ
2022年11月、マンチェスター・ユナイテッドを電撃的に退団したロナウドは、アル・ナセルへの移籍で再び話題をさらった。
リヤドでサッカー史上最高額とされる契約を結んだものの、5度のバロンドール受賞者が欧州を離れたことに驚きの声も上がった。
ゴールデンブーツ賞は獲得したものの、主要タイトルには手が届かなかった。それでも、2026年のトロフィーを目指し、挑戦は続いている。
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41歳のロナウド、通算1,000ゴール目前
ロナウドは41歳だが、あと1シーズンは契約を続ける。2月のストライキで去就が話題になり、移籍先として複数のクラブ名が挙がった。しかし彼は復帰し、通算1,000ゴールを目指す。
問題はひとまず収束したが、やがて彼は新たな挑戦を選ぶか、引退を選ぶか。巨費を投じるサウジ・プロリーグは、その時にどう動くのか。
ポルトガルの「史上最高の選手」ロナウドがいないサウジ・プロリーグはどうなるのか？
アブダビやサウジアラビアでプレーした経験を持つエムポクは、GOALの質問にこう答えた。現在は「アングリー・ジンジ」率いる「ヤニテッド」でBaller League UKを中心に活躍する元コンゴ民主共和国代表だ。 「彼らはまだ確固たる地位を築けていない。今まさに地位を確立する過程にあり、若手選手を獲得する新戦略も始動している。短期的な視点ではなく、長期的な展望を持っている。
彼らは賢く、クラブサッカーで実績のある人材を集め、リーグをプロ化しようとしている。それでもやるべきことは多く、特に2部や3部以下は広大な国土ゆえの課題がある。時間がかかるだろう。
とはいえ、ロナウドが去ってもすべてが崩壊するわけではない。だが、彼がどこへ行っても影響は生じる。これはサウジアラビアだけの話ではない。
ユヴェントス時代は彼がいたことでチームは好調だったが、移籍後は影響が見られる。アルメリアのクラブを買収した現在も同様だ。要は、ロナウドはピッチ内外で常に違いを生む選手であり、今回の件も大きな騒動にはならないだろう」
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ロナウドは婚約者のジョルジーナと共にサウジアラビアに残るのだろうか？
ロナウドは、サウジ・プロリーグでPIFが支配するチームへの資金分配に異議を唱える前、子どもたちや婚約者ジョルジーナ・ロドリゲスと穏やかな姿を見せていた。
アル・ナセルが8ポイント差で首位に立つなど好調なチーム状況を受け、彼の mood は少し改善した。ロンドンのコッパー・ボックス・アリーナで自身もタイトルを目指すエマニュエル・ムポクも、CR7が当面残留すると見る一人だ。
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