「クリスティアーノ・ロナウドが行く先には必ず影響がある」――CR7がいなければサウジ・プロリーグのバブルは崩壊するのか？ ポール＝ジョゼ・ムポクが中東の「戦略」を解説

アブダビやサウジアラビアでプレーした経験を持つエムポクは、GOALの質問にこう答えた。現在は「アングリー・ジンジ」率いる「ヤニテッド」でBaller League UKを中心に活躍する元コンゴ民主共和国代表だ。 「彼らはまだ確固たる地位を築けていない。今まさに地位を確立する過程にあり、若手選手を獲得する新戦略も始動している。短期的な視点ではなく、長期的な展望を持っている。

彼らは賢く、クラブサッカーで実績のある人材を集め、リーグをプロ化しようとしている。それでもやるべきことは多く、特に2部や3部以下は広大な国土ゆえの課題がある。時間がかかるだろう。

とはいえ、ロナウドが去ってもすべてが崩壊するわけではない。だが、彼がどこへ行っても影響は生じる。これはサウジアラビアだけの話ではない。

ユヴェントス時代は彼がいたことでチームは好調だったが、移籍後は影響が見られる。アルメリアのクラブを買収した現在も同様だ。要は、ロナウドはピッチ内外で常に違いを生む選手であり、今回の件も大きな騒動にはならないだろう」