クリスティアーノ・ロナウドが笑顔を取り戻した。ポルトガルの「史上最高の選手」は、ワールドカップの「ラストダンス」を涙で終えた後、婚約者ジョルジーナ・ロドリゲスと再会した。

涙を流しながらピッチを去るロナウドの姿は、ポルトガルファンにとって見慣れた光景となった。ダラス・スタジアムでのベスト16スペイン戦に0-1で敗れ、世界制覇の夢は消えた。しかし、アル・ナスルのスーパースターはすぐに家族旅行へ切り替え、婚約者と共に安らぎを求めている。

ロドリゲスはインスタグラムに、太陽の下で笑顔のロナウドと並んだ写真を投稿した。

41歳の彼にとって、この休暇は重要なリセットの機会だ。大会後、彼は「最後のワールドカップ」の重圧を消化する時間が必要だと語っていた。











