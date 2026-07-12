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クリスティアーノ・ロナウドが笑顔を取り戻した。ポルトガルの「史上最高の選手」は、ワールドカップの「ラストダンス」を涙で終えた後、婚約者ジョルジーナ・ロドリゲスと再会した。
ダラスでの悔しい結果の後の家族とのひととき
涙を流しながらピッチを去るロナウドの姿は、ポルトガルファンにとって見慣れた光景となった。ダラス・スタジアムでのベスト16スペイン戦に0-1で敗れ、世界制覇の夢は消えた。しかし、アル・ナスルのスーパースターはすぐに家族旅行へ切り替え、婚約者と共に安らぎを求めている。
ロドリゲスはインスタグラムに、太陽の下で笑顔のロナウドと並んだ写真を投稿した。
41歳の彼にとって、この休暇は重要なリセットの機会だ。大会後、彼は「最後のワールドカップ」の重圧を消化する時間が必要だと語っていた。
- AFP
記録的なキャリアを振り返って
「こんな形でワールドカップを去ることになり、悲しいです。全力を尽くしました。確かに、これが私にとって最後のワールドカップでしたが、これからは振り返る時間や家族と過ごす時間を持てます。私はその場の勢いで物事を決める人間ではありません。今、続けるかどうかは重要ではありません」と、ロナウドは敗退後に語った。
2026年の大会ではウズベキスタン戦とクロアチア戦で計3得点を挙げたが、悔しい結果に終わった。
北米での大会でトロフィーは手にできなかったが、元マンチェスター・ユナイテッドの選手は代表チームに与えた長年の影響を即座に強調した。彼はこうも語った。「明日も今日と同じように清々しい気持ちで目覚める。代表で23年間プレーし3つのタイトルを獲得した。クリスティアーノ以前、ポルトガルは何も勝ち取っていなかった」。
交際における節目と今後の計画
ロナウドとロドリゲスは、ロナウドのキャリア後半を支える絆を育んできた。2人は2016年、マドリードのグッチ店舗で出会い、世界的な名声のプレッシャーに耐えながら大家族を築いた。
2025年8月には婚約を発表し、ジョルジーナがフォロワーに指輪を披露した。
2026年W杯が終了し、結婚の噂がさらに高まっている。報道では、二人は大会終了を待って結婚するつもりだったという。
- AFP
ピッチで全力を尽くす
今大会のロナウドには批判が絶えなかった。年齢とともにスピードが落ちたという声もあった。それでも彼は屈しない。「18歳で代表入りして以来、批判はいつもあった。 代表が目標を達成できるよう、いつも全力を尽くしている。出場してもしなくても、このチームでは常に重要な役割がある。」
国際サッカー史上最多得点記録保持者となったキャリアに感謝し、彼は感情を込めて語った。「私の人生に欠けるものはない。神は代表でも私生活でも、想像以上のものを与えてくれた。だから、一瞬一瞬を楽しみたい」
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