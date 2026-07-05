クリスティアーノ・ロナウドは、これまで以上に意気込みを燃やしている。スペインとの待望の決勝トーナメント1回戦を目前に控え――この試合は、このポルトガルのエースにとって最悪の場合、ワールドカップからの退場を意味する可能性もある――CR7は記者会見で発言した。16強戦でクロアチアという難関を乗り越えた後、代表チームの行方を左右する極めて重要な局面において、彼は自ら前面に立ち、責任を果たそうとしている。
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドが正式に「これが私の最後のワールドカップだ」と発表。さらに「引退するのは私が決めた時だ。君たちは23年間も私を葬り去ろうとしてきた……」と語った。
もう以前の自分とは違うけれど……
ロナウドは、今回のW杯が自身の「ラストダンス」だと明言した。「これが最後だ。楽しもう」。そして、近々のパフォーマンスへの批判に反論した。 「自分のプレーは悪くなかった。3得点を挙げた。他の選手たちがもっと決めているのは、彼らが絶好調だからだ。明日もゴールできるか見てほしい。 以前のような選手ではなくなったが、それでもゴールを決め続けている。明日もゴールを決めたい。もし決められなくても、他のチームメイトが決めてくれるだろうし、次のラウンドに進めることを願っている。使命は勝ち進むことであって、私がゴールを決めることではない」と、マデイラ出身のスター選手は語った。
ワールドカップは私を変えることはない
CR7は本領を発揮し、個人タイトルやチームタイトルに恵まれたキャリアに誇りを語った。「ワールドカップで優勝しても『よりクリスティアーノ』になるわけでも、優勝できなくても『クリスティアーノ』でなくなるわけでもない。人生に感謝し、毎日を存分に楽しんでいる。僕は幸運だった。 一日一日を全力で楽しんできた。41歳まで現役を続けることに疑問を呈する人もいるが、23年間、人々は僕を葬り去ろうとしてきた。でも、もう彼らはそれが時間の無駄だと気づいている。彼らは何度も試すが、それだけの価値はない。僕は慣れている」。
やりたい時にやめる
充実した記者会見の最後に、クリスティアーノ・ロナウドは自身の引退についてこう語った。ここ数日、姉カティア・アヴェイロがクロアチア戦直前にも引退の可能性に触れていた。 「引退するのは私がそう決めた時だ。皆さんが望む時ではない。ピッチに立ってもベンチにいても、私の影響力は変わらない。 このW杯は人々の情熱が忘れられない。皆が一つになり、ディオゴ・ジョタにとっても特別だ」
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