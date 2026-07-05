ロナウドは、今回のW杯が自身の「ラストダンス」だと明言した。「これが最後だ。楽しもう」。そして、近々のパフォーマンスへの批判に反論した。 「自分のプレーは悪くなかった。3得点を挙げた。他の選手たちがもっと決めているのは、彼らが絶好調だからだ。明日もゴールできるか見てほしい。 以前のような選手ではなくなったが、それでもゴールを決め続けている。明日もゴールを決めたい。もし決められなくても、他のチームメイトが決めてくれるだろうし、次のラウンドに進めることを願っている。使命は勝ち進むことであって、私がゴールを決めることではない」と、マデイラ出身のスター選手は語った。