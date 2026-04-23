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クリスティアーノ・ロナウドが欧州に戻る必要がないと言われる2つの理由――中東の元スターが予想するモハメド・サラーとリオネル・メッシの移籍先
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ロナウドはアル・ナセルにあとどれくらい在籍するのだろうか？
ロナウドがアル・ナスールにいつまで在籍するか、疑問の声がある。彼は2022年W杯前にマンチェスター・ユナイテッドと契約解除し、2023年に同クラブへ加入した。
リヤド移籍時には世界最高額の契約が結ばれ、カリム・ベンゼマやサディオ・マネも後に続いた。
個人成績は依然として高く、ゴールデンブーツ賞を2つ追加した。しかし2月、PIF（サウジアラビア公共投資基金）が支配するクラブ間の資金配分に抗議し、ストライキを行った。
その後チームはリーグ優勝を争い、彼は戦列に復帰。2027年夏までの契約が残っている。41歳の現在、引退の時期は依然として不明だ。
CR7はヨーロッパで新たな挑戦に挑むことができるだろうか？
ロナウドには、母クラブスポルティングへの復帰という最後の挑戦が残されているとの見方もある。しかしM’Pokuは、5度のバロンドール受賞者が中東の好条件を捨てることはないと語る。
トッテナム育ちで、現役時代にアブダビやサウジアラビアでプレーし、現在は「Baller League UK」の「Angry Ginge’s Yanited」に所属するエムポクは、GOALの取材にこう語った。「彼はヨーロッパに戻らないと思う。 ヨーロッパに戻る意味はない。あちらで稼いでいる金額や周囲の扱いを見れば当然だ。
「あの年齢になると、もう望まないこともあるものだ。彼はおそらく最後のワールドカップに出場し、その後サウジアラビアに戻るだろう。彼がいつ引退するか、様子を見よう。」
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リヴァプールの象徴、サラーはロナウドに続きサウジアラビアへ移籍するか？
アル・ナセルは、スポーツ面でも商業面でも超大物のロナウドを残したい。そのために、背番号7を満足させる戦力補強が濃厚だ。
その候補に、リヴァプールとの契約が終了しフリーエージェントとなるエジプト代表FWモハメド・サラーの名前も挙がる。この件についてムポクは「モ・サラーはたぶんサウジアラビアに行く。
アル・ナセルかどうかは分からないが、彼は移籍するだろう。ただ、現在PIF（サウジアラビア公共投資基金）もクラブ売却を検討している。もし新オーナーがアル・ナセルを買収し、選手を獲得するなら問題ない。」
ベッカムはMLSでメッシとロナウドを一つにまとめられるか？
ロナウドはサラーとプレーする機会を得るかもしれないが、宿敵メッシとの同ピッチ実現には疑問が残る。メッシはMLS王者インテル・マイアミと2028年まで契約している。
ヘロンズの共同オーナーでマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、デイヴィッド・ベッカム氏が米国で2人の「史上最高の選手（GOAT）」を結びつけるのではないかと噂される。この移籍の可能性について、ムポクは「実現は難しい」と語る。
「それに、僕としては二人が同じチームにいるのを見るのが良いことかどうかは分からない。二人とも大スターで、どちらかを選ばなきゃいけないからね――メッシ派か、ロナウド派か。クラブが二人を抱えるのは良くないと思うよ」
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GOATたちが公式戦通算1,000ゴールを目前に迫っている。
その夢は実現前に消えるかもしれない。それでもロナウドとメッシは、しばらくファンに熱狂をもたらすだろう。2人は今夏のワールドカップに出場し、キャリア1,000ゴール到達も射程圏だ。
コンゴ民主共和国代表の元選手、エムポクは、2人が歴史に名を刻む最終章を見守る一人だ。彼はプロスポーツの重圧から離れ、ロンドンのコッパー・ボックス・アリーナで著名な選手たちと6人制サッカーを楽しむ日々を送っている。
『Baller League』は毎週月曜17時、www.youtube.com/@BallerLeagueUKで生配信。