クリスティアーノ・ロナウドが欧州に戻る必要がないと言われる2つの理由――中東の元スターが予想するモハメド・サラーとリオネル・メッシの移籍先

ロナウドがアル・ナスールにいつまで在籍するか、疑問の声がある。彼は2022年W杯前にマンチェスター・ユナイテッドと契約解除し、2023年に同クラブへ加入した。

リヤド移籍時には世界最高額の契約が結ばれ、カリム・ベンゼマやサディオ・マネも後に続いた。

個人成績は依然として高く、ゴールデンブーツ賞を2つ追加した。しかし2月、PIF（サウジアラビア公共投資基金）が支配するクラブ間の資金配分に抗議し、ストライキを行った。

その後チームはリーグ優勝を争い、彼は戦列に復帰。2027年夏までの契約が残っている。41歳の現在、引退の時期は依然として不明だ。