ワールドカップ初戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けたポルトガル代表は、批判の的となった。ティエリ・アンリらは、ロナウドの個人記録よりチームの成果を重視すべきと指摘した。

しかしダロットは、ロベルト・マルティネス監督率いるチームが批判を予想していたと明かした。「ワールドカップ前にロッカールームやホームスタジアムでソーシャルメディアや批判について詳細に話し合いました。まるでこの事態を予期していたかのようでした。 しかし、このようなチーム、特にクリスティアーノのような選手がいる以上、私たちはいつもより入念に準備する必要がある」と語った。