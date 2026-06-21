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クリスティアーノ・ロナウドが批判に動じない理由を、ディオゴ・ダロットが明かす。ポルトガル代表史上最高の選手（GOAT）は、チームメイトから揺るぎない支持を得ている。
大会前、メディアの騒ぎに備えたポルトガルの準備
ワールドカップ初戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けたポルトガル代表は、批判の的となった。ティエリ・アンリらは、ロナウドの個人記録よりチームの成果を重視すべきと指摘した。
しかしダロットは、ロベルト・マルティネス監督率いるチームが批判を予想していたと明かした。「ワールドカップ前にロッカールームやホームスタジアムでソーシャルメディアや批判について詳細に話し合いました。まるでこの事態を予期していたかのようでした。 しかし、このようなチーム、特にクリスティアーノのような選手がいる以上、私たちはいつもより入念に準備する必要がある」と語った。
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外部からの雑音に屈せず、団結を保つ。
ロナウドを取り巻く視線は世界でも類を見ないほど厳しく、彼のちょっとした仕草や決定機を逃した場面でさえ国家的な危機のように誇張される。ダロットは、外部からのプレッシャーでチームが揺らぐことはなく、史上初の優勝という目標に集中していると強調した。
大会前のミーティングが役立ったとダロットは語る。「こうした事態に備えてワールドカップ前に話し合い、実際に状況が起きたとき『チームは揺るぎない』と発信できた。困難や批判は予想していた。中には不当なものや事実と異なるもの、誇張されたものもあった。」
厳しい視線にも屈しない、ロナウドの伝説的な不屈の精神
41歳のロナウドは20年以上にわたりポルトガル代表の中心として活躍し、スポットライトに慣れている。ダロットは、アル・ナスルのフォワードである彼の経験が最大の強みだと語る。周囲がニュースの見出しに気を取られても、ロナウドは冷静さを保てるという。
「クリスティアーノが批判をどう受け止めるかは誰もが知っている。代表で20年の経験がある」とダロットは続けた。「彼は『批判はゲームの一部だ』とチームに伝える。その自信が大切だ。我々が世界最高峰の大会でプレーしていることを考えれば、なおさらだ。」
- AFP
注目はウズベキスタンとの大一番へ
火曜日にグループKのウズベキスタン戦を控えるポルトガルは、依然として大きなプレッシャーを抱えている。初戦を引き分けたため決勝トーナメント進出は確実ではなく、チームは再びキャプテンに戦いの原動力を期待している。
ディフェンダーのダロットは、1－1の引き分けは一時的なものであり、ロナウドの影響力は依然として強いと語る。「彼が与えてくれる自信と、私たちが彼に寄せる信頼は変わらない。代表にいる限り、彼はいつでもプレーできる」