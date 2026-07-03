ポステコグルーにとって、サウジアラビアへの移籍は不運な時期を経て実現した。 オーストラリア代表を率いてアジアカップを制し、サウス・メルボルンFCとブリスベン・ロアーで4度、横浜F・マリノスで1度リーグ優勝。スコットランドではリーグ2回、カップ3回と連勝したが、60歳の同監督はイングランドで2シーズン連続して解任された。 2024/2025シーズンにトッテナムでヨーロッパリーグを制したが、在任は1シーズンだけ。2025年9～10月のノッティンガム・フォレストでの8試合で解任された。