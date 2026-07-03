サウジアラビアリーグのアル・ナセルは、国内リーグを制したばかり。クリスティアーノ・ロナウドがキャプテンを務めるこのチームに、新監督が就任した。ポルトガル人のホルヘ・ジェズス前監督がサウジ・プロリーグ優勝直後に辞任し、後任としてセルティック、トッテナム、ノッティンガム・フォレストを率いた経験を持つオーストラリア人のアンジェ・ポステコグルーが就任した。
Getty Images Sport
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルに、元トッテナム監督のアンジェ・ポステコグルーが就任。ホルヘ・ジェズスの後任となる。
プレスリリース
アル・ナセルは公式チャンネルでポステコグルー監督の就任を発表した。契約は2年、2028年6月30日まで。クラブはXに「どのクラブでも最後は同じ。私とトロフィーだ」という監督のコメントを投稿した。
ポステコグルーの経歴
ポステコグルーにとって、サウジアラビアへの移籍は不運な時期を経て実現した。 オーストラリア代表を率いてアジアカップを制し、サウス・メルボルンFCとブリスベン・ロアーで4度、横浜F・マリノスで1度リーグ優勝。スコットランドではリーグ2回、カップ3回と連勝したが、60歳の同監督はイングランドで2シーズン連続して解任された。 2024/2025シーズンにトッテナムでヨーロッパリーグを制したが、在任は1シーズンだけ。2025年9～10月のノッティンガム・フォレストでの8試合で解任された。
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