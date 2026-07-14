クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルが財政危機に直面し、移籍計画が中断、選手への給与支払いが遅れている。

財政難により、補強活動が停止された。クラブは先週退団が正式に発表されたマルセロ・ブロゾヴィッチの後任を探していたが、クロアチア人MFの穴埋めとなる選手との交渉は進んでいない。

手元資金の不足により、新たな外国人MFの獲得は当面保留となった。昨季サウジ・プロリーグを制したコーチ陣は中盤補強を最優先していたが、経済状況が改善しない限り、戦力不足のまま新シーズンを迎えることになりそうだ。