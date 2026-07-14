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翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルが財政危機に直面し、移籍計画が中断、選手への給与支払いが遅れている。
給与遅配がアル・ナスのプレシーズンを混乱させている
『アル・リヤディヤ』紙は、アル・ナセルが流動性不足で財政難に陥っていると報じた。トップチームの複数選手が6月分の給与を一部しか受け取っておらず、クラブは未払い分について現在も対応中だという。
この資金繰り問題はプレシーズン中に表面化し、チーム内に不透明感を生んでいる。クリスティアーノ・ロナウドの加入後、多額の投資を行ってきたにもかかわらず、この事態は発生した。
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移籍の動きが完全に停滞した
財政難により、補強活動が停止された。クラブは先週退団が正式に発表されたマルセロ・ブロゾヴィッチの後任を探していたが、クロアチア人MFの穴埋めとなる選手との交渉は進んでいない。
手元資金の不足により、新たな外国人MFの獲得は当面保留となった。昨季サウジ・プロリーグを制したコーチ陣は中盤補強を最優先していたが、経済状況が改善しない限り、戦力不足のまま新シーズンを迎えることになりそうだ。
財政上の問題が準備を脅かしている
報じられている問題は、4つの大会（サウジ・プロリーグ、キングスカップ、サウジ・スーパーカップ、AFCチャンピオンズリーグ・エリート）に臨む新監督アンジェ・ポステコグルーにとって就任早々の試練だ。
財政の安定も補強もないままシーズンを迎えるリスクがあり、ライバルクラブは強化を続けている。
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クラブは危機の打開を迫られている。
アル・ナスルの経営陣が、シーズン開幕前に資金繰り難を解決できるかどうかが注目されている。クラブは財政を安定させ、移籍市場を再開する圧力を受けている。早期に問題が解決すれば、戦力を強化してアジアとサウジ・プロリーグのタイトル防衛に集中できる。それまでは新シーズン準備は不透明なままだ。
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