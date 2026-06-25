クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルが獲得に動き出す中、ブルーノ・フェルナンデスのマンチェスター・ユナイテッドからの夏の移籍に関する姿勢が明らかになった

フェルナンデスの将来は、以前ほど確実ではなかった。マンチェスター・ユナイテッド首脳陣が放出を検討していたと示唆したインタビューが衝撃を与えた。「クラブは私の退団を望んでいた。私は取締役たちに伝えたが、監督が私を必要としていたため決断できなかったと思う。もし私が退団を望めば、監督の意思に関わらず放出されただろう」とCanal 11に語っていた。

だがその後、キャリントンでは状況が大きく変わった。前監督のルーベン・アモリムが残留を説得し、現監督のマイケル・キャリックもチームの中心として残ってほしいと望んでいる。