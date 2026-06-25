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クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルが獲得に動き出す中、ブルーノ・フェルナンデスのマンチェスター・ユナイテッドからの夏の移籍に関する姿勢が明らかになった
フェルナンデスはオールド・トラッフォードに残留すると表明した。
talkSPORTによると、サウジ・プロリーグ移籍の噂があるにもかかわらず、フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドに残る見込みだ。ワールドカップ前に正式交渉はなかったが、彼はチームメイトや周囲に残留の意向を伝えている。
31歳のフェルナンデスは依然としてクラブのプロジェクトの要であり、去就には注目が集まっているが、本人は現状に満足しているという。契約は残り1年で、クラブには1年の延長オプションがある。契約には非イングランドクラブ向けの6500万ユーロ（5600万ポンド）の違約金条項があるものの、ユナイテッド幹部は冷静に状況を見ている。
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アル・ナセルやサウジアラビアの強豪クラブは警戒を怠らない
中東からの関心は新しくない。昨夏、サウジアラビアのアル・ヒラル、アル・ナセル、アル・イッティハドがオファーした。フェルナンデスは2025年クラブワールドカップを控え、特にアル・ヒラル移籍に心を動かされたが、サッカー面でも家族面でも最善と判断し、オールド・トラッフォードに残った。
talkSPORTによると、サウジアラビアのクラブは依然として興味を示しており、アル・ナスルは代表でコンビを組むクリスティアーノ・ロナウドとの再結成を望んでいる。さらに、ポルトガル代表監督のロベルト・マルティネスがワールドカップ後に同クラブの指揮を執る交渉を進めているとも報じられ、移籍話はさらに複雑になっている。
過去の挫折とアモリムの影響
フェルナンデスの将来は、以前ほど確実ではなかった。マンチェスター・ユナイテッド首脳陣が放出を検討していたと示唆したインタビューが衝撃を与えた。「クラブは私の退団を望んでいた。私は取締役たちに伝えたが、監督が私を必要としていたため決断できなかったと思う。もし私が退団を望めば、監督の意思に関わらず放出されただろう」とCanal 11に語っていた。
だがその後、キャリントンでは状況が大きく変わった。前監督のルーベン・アモリムが残留を説得し、現監督のマイケル・キャリックもチームの中心として残ってほしいと望んでいる。
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記録を塗り替えたお守り
2020年1月にスポルティングCPから加入したフェルナンデスは、公式戦327試合で107得点108アシストを記録し、クラブ史上屈指の生産性を持つ選手に成長した。年齢を重ねても影響力は衰えず、昨季はプレミアリーグ最多の21アシストでティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録を更新した。
その活躍は代表でも続き、ウズベキスタン戦では5－0の勝利でクリスティアーノ・ロナウドの2点目をアシストし、今大会初関与ポイントを記録した。