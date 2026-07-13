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「クリスティアーノ・ロナウドが問題になることは決してない」――ポルトガル代表の新監督ホルヘ・ジェズスは、アル・ナセルでの成功を受け、CR7を起用すると明言した。
イエスは隊長のそばに立っている
2030年W杯を目指す71歳の監督は、4年契約で代表を率いる。彼は年齢を重ねたロナウドでも代表でまだ十分に活躍できると確信している。
メディアに選手選考方針を問われたジェズス監督は、アル・ナスルでプレーするスターについてこう語った。「彼がプレーを続け、代表に選べる体調なら、一定の制限と代表にとって最善の条件下で起用する」 また、41歳のロナウドを「ポルトガルサッカーの象徴」と位置づけ、ロッカールームでの影響力を強調した。
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サウジアラビアの成功を糧に
ジーザスとロナウドの関係は、近年の成功という土台の上に築かれている。2人はアル・ナセルで協力し、サウジ・プロリーグ制覇を達成。その後、ジーザスは代表監督に就任した。
ジェズスは、ロナウドのような注目度の高い選手を率いることで摩擦が生じるという憶測を否定。「まだ彼とは話していないが、代表チームにも私にも問題にはならない」と強調した。「この1年間、彼と働けて幸せだった。彼とは仕事がしやすい」
マルティネス後の新時代
ヘススの就任は、2026年W杯でベスト16敗退という結果を受けたポルトガル代表にとって大きな転換点となる。この敗退を受け、ロベルト・マルティネス監督は「優勝できなければ続ける意味がない」と語り、2023年の就任から約3年で退任した。
マルティネスは退任会見で「ワールドカップ制覇のためにポルトガルに来た。優勝できなければ続ける意味はない。理事会と会長には新監督を選ぶ機会が生まれた。私の契約は今日で終わる」と語った。その機会を掴んだのがジェズスで、才能はあるが指針を欠くチームを引き継ぐ。
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2030年への道
当面の目標は9月のUEFAネーションズリーグ・ウェールズ戦だが、長期的にはスペイン、モロッコと共同開催する2030年ワールドカップを見据えている。ジェズス監督はベンフィカでリーグ3連覇、アル・ヒラルでは国内3冠を達成するなど、輝かしい実績を持って就任した。
課題は、ロナウドのレガシーと「黄金世代」の融合だ。ジェズスは就任初日からCR7を起用すると明言し、そのプロ意識とコンディションに期待して過渡期を乗り切り、自国開催でのタイトルを目指す。
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