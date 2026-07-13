「クリスティアーノ・ロナウドが問題になることは決してない」――ポルトガル代表の新監督ホルヘ・ジェズスは、アル・ナセルでの成功を受け、CR7を起用すると明言した。

2030年W杯を目指す71歳の監督は、4年契約で代表を率いる。彼は年齢を重ねたロナウドでも代表でまだ十分に活躍できると確信している。

メディアに選手選考方針を問われたジェズス監督は、アル・ナスルでプレーするスターについてこう語った。「彼がプレーを続け、代表に選べる体調なら、一定の制限と代表にとって最善の条件下で起用する」 また、41歳のロナウドを「ポルトガルサッカーの象徴」と位置づけ、ロッカールームでの影響力を強調した。