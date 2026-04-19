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クリスティアーノ・ロナウドが再び得点を挙げ、アル・ナセルがAFCチャンピオンズリーグ2の準決勝へ快勝で進出した
ロナウドが活躍し、快勝を飾る
日曜日の試合で、ホルヘ・ジェズス監督率いるチームはルイ・ヴィトーリア監督のチームを相手に早い時間帯で先制。11分、ナワフ・ブシャルの正確なクロスをクリスティアーノ・ロナウドが合わせ、969ゴール目となる得点を挙げた。1,000ゴールまであと31となった。 また、アル・ワスルは彼が得点を挙げた160クラブ目となった。ロナウドは67分間プレーし、24回のボールタッチと3本の枠内シュートを決めた後、アブドゥッラー・アル・ハムダンと交代した。
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フェリックスが前半に創造的な活躍を見せた
先制点後、ジョアン・フェリックスが攻撃の起点となった。 元ベンフィカのスターは2分間で正確なCKを2本供給し、イニゴ・マルティネスとアブドゥラエラ・アル＝アムリが連続得点を挙げた。80分にはサディオ・マネが守備のミスを突いて4点目を奪取。アル・ナセルはUAE相手の弱点を突いて試合を決め、大陸タイトル獲得の有力候補であることを示した。
国内での成功は、欧州での圧倒的な強さを反映している
この大陸大会での成功は、アル・ナスルが国内リーグで示す驚異的な好調さを反映している。同クラブは29試合で76ポイントを稼ぎ、サウジ・プロリーグ首位をキープ。2位のアル・ヒラルに8ポイント差をつけ、得失点差は+58と圧倒的。アル・アハリやアル・カディヤなどのライバルも上回る。 残り5試合（ホームでのアル・アハリ、アル・ヒラル戦を含む）を残し、リヤドを本拠地とするチームは国内タイトルへ王手をかけている。
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ワールドカップの代表戦を前にタイトル獲得を目指す
ロナウドは個人成績で圧倒的な数字を残し、今シーズンを牽引している。 今季は30試合に出場し2,556分プレー。26得点4アシストを記録している。サウジ・プロリーグでは25試合24得点と圧倒的な活躍を見せ、サウジ・スーパーカップ、キングスカップ、AFCチャンピオンズリーグでもチームを牽引。この調子をキープし、今夏ポルトガル代表として臨む2026年ワールドカップでも活躍が期待される。