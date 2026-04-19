クリスティアーノ・ロナウドが再び得点を挙げ、アル・ナセルがAFCチャンピオンズリーグ2の準決勝へ快勝で進出した

日曜日の試合で、ホルヘ・ジェズス監督率いるチームはルイ・ヴィトーリア監督のチームを相手に早い時間帯で先制。11分、ナワフ・ブシャルの正確なクロスをクリスティアーノ・ロナウドが合わせ、969ゴール目となる得点を挙げた。1,000ゴールまであと31となった。 また、アル・ワスルは彼が得点を挙げた160クラブ目となった。ロナウドは67分間プレーし、24回のボールタッチと3本の枠内シュートを決めた後、アブドゥッラー・アル・ハムダンと交代した。







