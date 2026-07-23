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クリスティアーノ・ロナウドがリオネル・メッシとは「別のチーム」でプレーするのは、ポルトガルの「史上最高の選手」が永遠のライバルと共にMLSに挑戦したいなら「理にかなっている」だろう。
インテル・マイアミにメッシが加入し、おなじみの顔ぶれも集まった。
デイヴィッド・ベッカム卿は2023年、アルゼンチンのスーパースター、メッシを米国に招へいした。バロンドールを8度受賞したメッシは、サウスフロリダにリーグ・カップ、サポーターズ・シールド、MLSカップのタイトルをもたらし、自身もMVPを2度獲得した。
ジョルディ・アルバ、セルヒオ・ブスケツ、ルイス・スアレス、ロドリゴ・デ・ポールもフロリダに集結し、ブラジル代表MFカゼミーロも加入した。
ロナウドもその後に続くのか。41歳のポルトガル人FWは、通算1,000ゴールに迫るなどほぼすべての記録を達成した。現役最終章でメッシと並んでプレーする機会を彼は望むだろうか。
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ロナウドはいつかメッシのチームメイトになるのだろうか？
マンチェスター・ユナイテッドでロナウドとチームメイトだったシルベストルは、MLS移籍が実現するとは見ていない。自身もポートランド・ティンバーズでMLSを経験したフランス人監督は、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALの取材にこう語った。「彼はサウジアラビアでリーグ優勝を果たした。アメリカに行くか？わからない。 彼がアメリカに行きたいかは分からないが、現役を続けたいなら可能性はゼロではない。サウジアラビアでプレーできるならどこでもできる。この可能性は否定しない」
さらに、ロナウドがアル・ナセルからマイアミへ移籍しメッシと同じロッカールームを使うことについて、シルベストルは「2人は別々のチームで競い合うほうが自然だ。そうすれば試合がもっと面白くなる」と続けた。
どの監督にとっても、そのほうが理にかなっている。彼らが同じロッカールームにいることはあり得ない。仲が悪いわけではないが、メッシの立場、つまりリーダーとしての意識から言えば、リーダーは一人しかいないからだ。だから、二人を別々のチームに所属させるほうが理にかなっている。」
ベッカム、MLSで野心的なプロジェクトを立ち上げる
元MLSスターで、マンチェスター・ユナイテッド時代にロナウドとチームメイトだった元イタリア代表ジュゼッペ・ロッシは、GOALの取材にこう語った。「メッシとCR7が同じチームなんて見たくない。
「メッシとロナウドが一緒にプレーする姿は見たくない。変な気分になる。2人には別々の道を歩んでほしい。もしロナウドがアメリカでプレーしたいなら、フロリダのもう1つのチーム、オーランドに加わればいい。そうすれば良いライバル関係を築ける」。
それでも、もしその夢を実現できる人がいるとすれば、マンチェスター・ユナイテッドとイングランドのレジェンド、ベッカムだろう。彼は現在もインテル・マイアミの共同オーナーとして実権を握っている。 トロントFC、シカゴ・ファイアー、バンクーバー・ホワイトキャップスでプレーしたロバート・アーンショウもGOALにこう語った。「“ゴールデン・ボールズ”ことベッカムなら、全米のサポーターに素晴らしいショーを届けられる。実現するとしたらインター・マイアミだろう。
残念ながら実現は難しいだろう。それでも、熱狂的なファンは両者が引退前に同じチームでプレーする姿を見たいと願っている。もしそのチャンスがあるなら、実現できるのはベッカムだけだ。」
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GOAT契約：ロナウドとメッシの契約満了時期はいつか
ロナウドはアル・ナセルとの契約をあと1年残しており、中東のアカデミーで成長中の息子クリスティアーノ・ジュニアとプレーしたいと表明している。
一方、メッシは2028年までマイアミと契約しているため、2人が引退を真剣に考える前に米国で再会する可能性もある。
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