クリスティアーノ・ロナウドがリオネル・メッシとは「別のチーム」でプレーするのは、ポルトガルの「史上最高の選手」が永遠のライバルと共にMLSに挑戦したいなら「理にかなっている」だろう。

マンチェスター・ユナイテッドでロナウドとチームメイトだったシルベストルは、MLS移籍が実現するとは見ていない。自身もポートランド・ティンバーズでMLSを経験したフランス人監督は、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALの取材にこう語った。「彼はサウジアラビアでリーグ優勝を果たした。アメリカに行くか？わからない。 彼がアメリカに行きたいかは分からないが、現役を続けたいなら可能性はゼロではない。サウジアラビアでプレーできるならどこでもできる。この可能性は否定しない」

さらに、ロナウドがアル・ナセルからマイアミへ移籍しメッシと同じロッカールームを使うことについて、シルベストルは「2人は別々のチームで競い合うほうが自然だ。そうすれば試合がもっと面白くなる」と続けた。

どの監督にとっても、そのほうが理にかなっている。彼らが同じロッカールームにいることはあり得ない。仲が悪いわけではないが、メッシの立場、つまりリーダーとしての意識から言えば、リーダーは一人しかいないからだ。だから、二人を別々のチームに所属させるほうが理にかなっている。」