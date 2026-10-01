クリスティアーノ・ロナウドは、ネーションズリーグのデンマーク戦を前にポルトガル代表の合宿地を離れた。しかし、背番号7が空き番になることはない。 ABolaによれば、今夜コペンハーゲンのパルケン・スタジアムで行われる一戦では、今夏にミランからガラタサライへ移籍したFWラファエル・レオンがその番号を背負う。
Getty Images Sport
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クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルを去り、ラファエル・レオンが新たな背番号7に。さらにポルトガル代表はSNSでフォロワー50万人を失う
避けられない選択
ネーションズリーグの規定では、試合のメンバー表に記載される選手は1番から23番までの番号を付けなければならない。 そのため、ポルトガルはCR7の7番を空き番号にすることができなかった。レアル・マドリー、ユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッドの元FWに加え、フランシスコ・コンセイソンも招集メンバーリストには入っていない。太ももの問題で離脱しており、検査では損傷は除外されている。
SNSの影響
B24によれば、ロナウドとの決別をめぐる騒動はポルトガル代表に「損害」をもたらした。代表の公式プロフィールは、わずか数時間で約50万人のフォロワーを失ったという。ただ、ポルトガルのファンは、この状況の主な責任はまさにクリスティアーノ・ロナウドにあると確信している。ABolaの調査によれば、8.1％が連盟会長のペドロ・プロエンサ、13.7％がジョルジェ・ジェズス代表監督、そして78.2％がアル・ナスルのFWを原因としている。
この問題は終わらない
この問題は短期間では決着しそうにない。Marca によれば、ロナウドを代表復帰へ説得するため、連盟は2027年まで、より大きな敬意を払うことを約束し保証したという。一方でポルトガルのメディアは、ポルトガルの首相ルイス・モンテネグロが、起きた出来事の詳細をすべて把握するため、代表監督ジョルジェ・ジェズスとの会談を求めたとまで伝えている。
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