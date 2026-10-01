ネーションズリーグの規定では、試合のメンバー表に記載される選手は1番から23番までの番号を付けなければならない。 そのため、ポルトガルはCR7の7番を空き番号にすることができなかった。レアル・マドリー、ユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッドの元FWに加え、フランシスコ・コンセイソンも招集メンバーリストには入っていない。太ももの問題で離脱しており、検査では損傷は除外されている。