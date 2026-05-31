クリスティアーノ・ロナウドがハリウッドに！？ ポルトガルの「史上最高の選手」が「偉大な俳優」になるには「あること」が必要だ

ルブーフは、プロとしてのトレーニングが転身失敗の恥を防ぐ唯一の方法だと断言。正式な教育を受けずに転身した選手を例に挙げ、5度のバロンドール受賞者にも警鐘を鳴らした。有名人でも発声やステージ presence は時間をかけて学ぶべきスキルだと強調した。

その根拠として、元チェルシーのディフェンダーは、別の元選手が最近挑戦した演劇を例に挙げた。「アディル・ラミがここ4ヶ月間、演劇をやっているのを見たが、コースには通っていなかった」とルブーフは説明した。「そして、どう思うかと聞かれたので、私は『彼を見ていない』と答えた。 彼を見たくないのは、何が欠けているか分かっているからだ。声の出し方や表現力が欠けているだろう。それは当然のことだ。彼には、これが仕事だということが分かっていないからだ。これは本物の仕事なんだ。」



