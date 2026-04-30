再び欧州のトップリーグでプレーした場合、彼はレベルをさらに上げられるか？この質問に、元マンチェスター・ユナイテッドFWでロナウドのチームメイトだったサハは、ToonieBetとの提携インタビューでGOALにこう語った。「もちろん。彼には他にはない3つの要素がある。 まず、彼の体は41歳ではない。おそらく32、33歳だ。状況は毎月変わるかもしれないが、私が注目するのは彼のメンタリティだ。

「彼は969ゴールか970ゴールを決めているが、今でも同じ得点への渇望を持っている。ストライカーの中には、何らかの理由で、そのために一歩踏み出す努力をしない者もいる。それが彼の強みだ。彼はどこへ動くべきかを知っている。

2つ目は、彼だけが持つ「正しいポジション」を取る感覚だ。一部の監督にとっては、そのエネルギーとスタイルをチームに組み込むのは難しいかもしれない。今の彼は、かつてのようにウイングでプレーしてスタイルを変えるのではなく、純粋なストライカーだからだ。

33歳となり体力の衰えはあるが、全体としてはチャンピオンズリーグで唯一無二の存在だ。試合を決めるのは集中力、戦術、細部へのこだわり。そのすべてで彼はまだ最高峰にいる。3つ目の要素は、彼の強い意欲だ。

だからこそ彼は大会最多得点者であり続ける。集中力、細部へのこだわり、そして適切なタイミングで適切な位置に立ち、集中力と技術を発揮する。これほどまでに兼ね備えている選手は極めて稀だ。クリスティアーノと、ごく少数の選手だけがそれを成し遂げてきた。