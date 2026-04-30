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クリスティアーノ・ロナウドがチャンピオンズリーグで still shine できる3つの理由。元マンUチームメイト、ルイ・サハが「唯一無二」と語る。
ロナウド、主要タイトルと通算1,000ゴールを狙う
ロナウドは今夏、2026年ワールドカップで母国のキャプテンを務め、そのことを再び証明するだろう。FIFAの旗艦イベントである同大会に6度目の出場を果たし、歴史を塗り替える。
CR7にとって年齢は数字に過ぎず、引退は考えていない。キャリアを通じて最高のコンディションを維持し、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスで成功を収めてきた。
現在はアル・ナセルでリーグ優勝を、そして公式戦通算1,000ゴールという大記録を目指す。
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移籍の噂：MLS移籍や欧州復帰の可能性が取り沙汰されている
ロナウドがサウジアラビアにどれほど長く留まるのかという疑問が投げかけられている。2027年まで高額契約を結んでいるにもかかわらず、彼は2月にストライキに踏み切った。その背景には、PIFが支配するチーム間での資金配分方法への不満がある。
その後、彼はプレーを再開。宿敵リオネル・メッシが所属するMLS移籍や欧州復帰の噂はひとまず収まった。チャンピオンズリーグ通算141得点を挙げ、同大会歴代得点王に輝いたロナウドが、母大陸のクラブ舞台に再び立つことはないかもしれない。
ロナウドは依然としてチャンピオンズリーグを輝かせることができるだろうか？
再び欧州のトップリーグでプレーした場合、彼はレベルをさらに上げられるか？この質問に、元マンチェスター・ユナイテッドFWでロナウドのチームメイトだったサハは、ToonieBetとの提携インタビューでGOALにこう語った。「もちろん。彼には他にはない3つの要素がある。 まず、彼の体は41歳ではない。おそらく32、33歳だ。状況は毎月変わるかもしれないが、私が注目するのは彼のメンタリティだ。
「彼は969ゴールか970ゴールを決めているが、今でも同じ得点への渇望を持っている。ストライカーの中には、何らかの理由で、そのために一歩踏み出す努力をしない者もいる。それが彼の強みだ。彼はどこへ動くべきかを知っている。
2つ目は、彼だけが持つ「正しいポジション」を取る感覚だ。一部の監督にとっては、そのエネルギーとスタイルをチームに組み込むのは難しいかもしれない。今の彼は、かつてのようにウイングでプレーしてスタイルを変えるのではなく、純粋なストライカーだからだ。
33歳となり体力の衰えはあるが、全体としてはチャンピオンズリーグで唯一無二の存在だ。試合を決めるのは集中力、戦術、細部へのこだわり。そのすべてで彼はまだ最高峰にいる。3つ目の要素は、彼の強い意欲だ。
だからこそ彼は大会最多得点者であり続ける。集中力、細部へのこだわり、そして適切なタイミングで適切な位置に立ち、集中力と技術を発揮する。これほどまでに兼ね備えている選手は極めて稀だ。クリスティアーノと、ごく少数の選手だけがそれを成し遂げてきた。
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ロナウドはいつ引退するのか？ 衰えを知らないレジェンドの活躍に終わりは見えない
最多得点記録に加え、ロナウドはチャンピオンズリーグ最多出場記録（183試合）も持つ。2008年にマンチェスター・ユナイテッドで初優勝し、レアル・マドリードでは9年間で4度制した。
欧州選手権とUEFAネーションズリーグを制したポルトガル代表の彼は、世界タイトルも狙う。今後も現役を続ける見込みだ。