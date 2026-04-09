クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグの不正疑惑に巻き込まれる中、イヴァン・トニーは審判団がアル・ナスルの優勝を後押ししようとしていると示唆した

水曜日のアル・アハリ対アル・ファイハ戦は1－1の引き分けに終わり、物議を醸した。この試合でトニーはシーズン27得点目をマークしたが、審判が見逃したとする「明白な」PKについて語ることにより関心を示していた。 この結果、アル・アハリは3位にとどまり、ロナウド所属のアル・ナスルに4ポイント差をつけられた。首位のチームは1試合未消化である。

トニーは試合後、「最大の話題は2つのPKだ。白昼の如く明白だ」と語った。 「これ以上何が必要なのか。両手でボールを拾ったらPKなのか、そうでないのか？ 抗議すると、審判は『AFCに集中しろ』と言った。なぜそんなことが言えるのか。私たちは今の試合について話しているのに」