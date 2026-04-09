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クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグの不正疑惑に巻き込まれる中、イヴァン・トニーは審判団がアル・ナスルの優勝を後押ししようとしていると示唆した
トニーが審判の公正さを疑問視
水曜日のアル・アハリ対アル・ファイハ戦は1－1の引き分けに終わり、物議を醸した。この試合でトニーはシーズン27得点目をマークしたが、審判が見逃したとする「明白な」PKについて語ることにより関心を示していた。 この結果、アル・アハリは3位にとどまり、ロナウド所属のアル・ナスルに4ポイント差をつけられた。首位のチームは1試合未消化である。
トニーは試合後、「最大の話題は2つのPKだ。白昼の如く明白だ」と語った。 「これ以上何が必要なのか。両手でボールを拾ったらPKなのか、そうでないのか？ 抗議すると、審判は『AFCに集中しろ』と言った。なぜそんなことが言えるのか。私たちは今の試合について話しているのに」
- AFP
偏向の指摘
トニーは、疑わしい判定の恩恵を受けるのは誰かと問われると、笑いながら答えた。「誰かは分かってる。僕たちが追いかけているのは誰だ？」これはアル・ナスル、そしてロナウドへの明確な言及だった。さらに彼は、優勝争いの「正念場」で審判の意識が他に向いていると主張した。
もっと深く掘り下げろと言うなら、そうする。トラブルになっても、俺は正直に言うだけだ。 議論の余地がある場面でも、審判の意識は別にあるようだ。今季は明らかなPKだったのに、大事な局面になると判定が変わる」と続けた。その後、トニーはSNSに映像を投稿し、「こんな決定的な瞬間を見逃す、あるいは見ぬふりをするなんて信じられない。何が影響しているかは明白だ」と主張した。
ガレノが「敬意の欠如」を指摘
不満を漏らしたのはトニーだけではない。チームメイトのガレノはさらに踏み込み、リーグがロナウドにタイトルを献上しようとしていると主張。SNS投稿で、たった一人の選手のために競技の公平性が損なわれていると批判した。
「デイリー・メールによると、ガレノは「トロフィーを渡せ、それが奴らの望みだ。どんな手段を使ってでも俺たちを優勝争いから排除し、たった一人の人間にトロフィーを渡そうとしている。我々のクラブに対する敬意が完全に欠如している」と投稿した。シーズン終盤を迎え、ロナウド時代初のタイトルを狙うアル・ナスルへのプレッシャーが高まる中、選手たちの公での怒りの爆発は、サウジ・プロリーグに漂う緊張を浮き彫りにしている。
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アル・アハリが審判の映像記録の提出を要求
アル・アハリは公式声明で「強い不満」を表明し、リーグにVAR音声記録の公開を要求した。クラブ幹部は、選手たちが国内リーグの試合を無視して大陸大会に集中するよう指示されたという件についても説明を求めている。
クラブは「サウジ・ロシュン・リーグ第29節のアル・ファイハ戦に影響を与えた審判の誤審に深い不満を表明する」と述べた。 「主審の判定は試合の流れと結果に直結し、優勝争いの順位にも影響した。リーグの水準を考えると、このような誤審は主審の選定プロセスや基準への懸念を生む。」