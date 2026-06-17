マルティネス監督は就任以来、ロナウドを強く支持してきた。しかし2022年W杯でゴンサロ・ラモスが決勝トーナメントに出場し、ベテランのロナウドに代わった出来事はまだ尾を引いている。41歳のロナウドは直近30試合で25得点を挙げ、自身の価値を示した。それでもカルヴァルハル氏は、ロナウドが最高峰のタイトルを欲するからこそ、役割の変化を受け入れるだろうと語った。

「監督は、クリスティアーノが非凡なことを成し遂げ、世界王者になりたいと強く望んでいることを理解している」と、元スウォンジー・シティ監督は続けた。「監督は、彼がチームに与える影響力や、そのメンタリティで仲間を鼓舞できることも知っている。状況は大きく変わらない。彼は依然としてポルトガルにとって重要な選手だ。ワールドカップの全試合で先発するだろう」



