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「クリスティアーノ・ロナウドがこれを理解することが重要だ」――元プレミアリーグ監督が、2026年ワールドカップでCR7が各試合でどれほどプレーできるかを解説。
41歳のアイコンが直面する現実
ロベルト・マルティネス監督の在任中、代表チームでのロナウドの役割は常に議論されてきた。北米大会を控え、その論争はピークに達している。攻撃の要であるロナウドだが、カルヴァルハル氏は「最も重要な試合で力を発揮できるよう、戦略を見直すべきだ。全試合起用せず、体力を温存させることが必要だ」と語った。
ローテーションの必要性について、カルヴァルハル氏はスカイ・スポーツにこう語った。「フィジカル面を考慮すれば、監督はロナウドをうまく管理できるはずだ。彼を毎試合90分間起用すべきではない。次の試合でも彼が重要になることを理解すべきだ。 60～70分出場すれば十分かもしれない。理論はこうだ。だが、ロナウド本人が理解することが大切だ。もし彼が90分出場できると感じたら、優勝のために貢献したいと思うだろう」
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伝統と現代の戦術的要求のバランスを取る。
マルティネス監督は就任以来、ロナウドを強く支持してきた。しかし2022年W杯でゴンサロ・ラモスが決勝トーナメントに出場し、ベテランのロナウドに代わった出来事はまだ尾を引いている。41歳のロナウドは直近30試合で25得点を挙げ、自身の価値を示した。それでもカルヴァルハル氏は、ロナウドが最高峰のタイトルを欲するからこそ、役割の変化を受け入れるだろうと語った。
「監督は、クリスティアーノが非凡なことを成し遂げ、世界王者になりたいと強く望んでいることを理解している」と、元スウォンジー・シティ監督は続けた。「監督は、彼がチームに与える影響力や、そのメンタリティで仲間を鼓舞できることも知っている。状況は大きく変わらない。彼は依然としてポルトガルにとって重要な選手だ。ワールドカップの全試合で先発するだろう」
選手層の厚さと選手選考の難しさ
マルティネス監督は、ロナウドでもスタメンは保証されていないと早々に宣言した。ナイジェリアとの最終調整試合に勝ったものの、ロナウドは決定機を何度も外した。監督は「26人全員が準備できているが、先発は未決定だ」と述べ、ポジション争いが続いていることを示した。
「チリ戦とナイジェリア戦の2試合で26人全員を起用した。全員がワールドカップ readiness できている」とマルティネス監督は話した。「先発11人はまだ決まっていない。我々の求めるレベルで同じ役割を果たせる選手が多数いる」。
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北米で歴史をたどる
セレサオはコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同居するグループステージを突破し、順調な滑り出しを見せる見込みだ。だがカルヴァハル監督は、タレント揃いのチームでも守備から攻撃への切り替えが弱点と指摘。「切り替えの局面では注意が必要だ」と警鐘を鳴らす。「ワールドカップには速い選手を持つチームがいる。バランスを欠けば、相手にダメージを与える隙を与える」
ディオゴ・ジョタの逝去はチームに大きな悲しみを与え、大会への思いは一層強まった。 チームはネーションズリーグでの成功を通じてその精神を受け継ぎ、1966年の3位超えで彼をしのびたいとしている。ロナウドにとっては代表キャリアの最終章。彼が控えめな役割を受け入れる姿勢が、これまで獲れなかった唯一のトロフィーを勝ち取る鍵になるかもしれない。