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「クリスティアーノは金やタイトルのためにプレーしているわけではない」――ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が、CR7が「唯一無二」である理由と、その原動力を明かす。
世界的なアイコンへの洞察
ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督はアンテナ1のインタビューで、41歳ながら226試合143得点を挙げるクリスティアーノ・ロナウドの驚異的な意欲と、チームに溶け込む姿勢を称えた。 「彼は模範だ。世界サッカーの象徴であり、代表選手でもある。代表に合流すれば、ただの一選手に過ぎない。知性が高く、キャプテンとして献身的な姿勢を示す。その飢えは模範的で信じられないほどだ」とマルティネス監督は語った。
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国内の称賛を超えて
ロナウドは中東で35試合28得点を挙げ、好シーズンを送っている。アル・ナセルはサウジ・プロリーグ優勝目前で、AFCチャンピオンズリーグ2決勝も控える。それでもマルティネス監督は、それらの栄誉は二の次だと語る。「クリスティアーノは金のためでもタイトルのためでもなく、成長を求めてプレーしている。 チャンピオンズリーグやゴールデンシューを取っても、翌日にはまた上を目指す。代表で22年間プレーし、これほど多くの試合に出場する選手は他にはいない。この“飢え”は測れない」と監督は語った。
前例のない偉業を目指して
クラブでの野心に加え、このベテランFWは1,000ゴールという前人未到の偉業へあと29ゴールに迫っている。代表でも栄光を追い求め、2016年欧州選手権と2019・2025年UEFAネーションズリーグで優勝した経験を生かし、次はサッカー界最高峰のタイトルを狙う。 マルティネスは「亡き父との約束を果たし、チーム全員でこのタイトルを勝ち取りたい」と語った。
- AFP
最終準備
ポルトガルはメキシコと0-0で引き分け、米国に0-2で敗れた後、6月6日にチリ、10日にナイジェリアと親善試合を行い最終調整に入る。ワールドカップ・グループKでは17日にコンゴ民主共和国、続いてウズベキスタンとコロンビアと対戦する。究極の挑戦が待つ。