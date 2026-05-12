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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

「クリスティアーノは金やタイトルのためにプレーしているわけではない」――ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が、CR7が「唯一無二」である理由と、その原動力を明かす。

クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル
ワールドカップ
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ロベルト・マルティネス
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル 対 ウズベキスタン
コロンビア 対 ポルトガル

ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が、クリスティアーノ・ロナウドの衰えを知らない闘志について語った。キャリアの晩年に差し掛かっても、この伝説的フォワードは並外れた献身性を示している。マルティネス監督は、ロナウドが金銭やトロフィーではなく、絶え間ない自己研鑽への飽くなき欲求によって突き動かされていると語った。

  • 世界的なアイコンへの洞察

    ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督はアンテナ1のインタビューで、41歳ながら226試合143得点を挙げるクリスティアーノ・ロナウドの驚異的な意欲と、チームに溶け込む姿勢を称えた。 「彼は模範だ。世界サッカーの象徴であり、代表選手でもある。代表に合流すれば、ただの一選手に過ぎない。知性が高く、キャプテンとして献身的な姿勢を示す。その飢えは模範的で信じられないほどだ」とマルティネス監督は語った。

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  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty Images

    国内の称賛を超えて

    ロナウドは中東で35試合28得点を挙げ、好シーズンを送っている。アル・ナセルはサウジ・プロリーグ優勝目前で、AFCチャンピオンズリーグ2決勝も控える。それでもマルティネス監督は、それらの栄誉は二の次だと語る。「クリスティアーノは金のためでもタイトルのためでもなく、成長を求めてプレーしている。 チャンピオンズリーグやゴールデンシューを取っても、翌日にはまた上を目指す。代表で22年間プレーし、これほど多くの試合に出場する選手は他にはいない。この“飢え”は測れない」と監督は語った。

  • 前例のない偉業を目指して

    クラブでの野心に加え、このベテランFWは1,000ゴールという前人未到の偉業へあと29ゴールに迫っている。代表でも栄光を追い求め、2016年欧州選手権と2019・2025年UEFAネーションズリーグで優勝した経験を生かし、次はサッカー界最高峰のタイトルを狙う。 マルティネスは「亡き父との約束を果たし、チーム全員でこのタイトルを勝ち取りたい」と語った。

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    最終準備

    ポルトガルはメキシコと0-0で引き分け、米国に0-2で敗れた後、6月6日にチリ、10日にナイジェリアと親善試合を行い最終調整に入る。ワールドカップ・グループKでは17日にコンゴ民主共和国、続いてウズベキスタンとコロンビアと対戦する。究極の挑戦が待つ。


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