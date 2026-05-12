「クリスティアーノは金やタイトルのためにプレーしているわけではない」――ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が、CR7が「唯一無二」である理由と、その原動力を明かす。

ロナウドは中東で35試合28得点を挙げ、好シーズンを送っている。アル・ナセルはサウジ・プロリーグ優勝目前で、AFCチャンピオンズリーグ2決勝も控える。それでもマルティネス監督は、それらの栄誉は二の次だと語る。「クリスティアーノは金のためでもタイトルのためでもなく、成長を求めてプレーしている。 チャンピオンズリーグやゴールデンシューを取っても、翌日にはまた上を目指す。代表で22年間プレーし、これほど多くの試合に出場する選手は他にはいない。この“飢え”は測れない」と監督は語った。