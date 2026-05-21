ジェズスは、サウジアラビアでロナウドにタイトルをもたらすためにリヤドに戻ったと明かした。アル・ヒラルでの成功にもかかわらず、アル・ナスルの首脳陣とロナウド本人との話し合いを経て移籍を決断した。

シーズン最終戦を前に、ジェズスは就任の理由をこう語った。「アル・ナスルのCEOホセ・セメドとクリス（クリスティアーノ・ロナウド）からオファーを受けたとき、私がこの挑戦を受けたのは、クリスがサウジアラビアでタイトルを取るのを助けるためだけだった。それが私の目的だった」