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「クリスティアーノのためだ」――ホルヘ・ジェズスは、アル・ナスル監督就任の動機は、ロナウドにサウジアラビアでの初タイトルをもたらすことだけだったと明かした。
この措置の主な動機
ジェズスは、サウジアラビアでロナウドにタイトルをもたらすためにリヤドに戻ったと明かした。アル・ヒラルでの成功にもかかわらず、アル・ナスルの首脳陣とロナウド本人との話し合いを経て移籍を決断した。
シーズン最終戦を前に、ジェズスは就任の理由をこう語った。「アル・ナスルのCEOホセ・セメドとクリス（クリスティアーノ・ロナウド）からオファーを受けたとき、私がこの挑戦を受けたのは、クリスがサウジアラビアでタイトルを取るのを助けるためだけだった。それが私の目的だった」
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トロフィーを追い求めるロナウド、もどかしい挑戦
現在41歳のロナウドは、2022年にマンチェスター・ユナイテッドを退団しアル・ナセルに移籍して以降、得点を量産している。リーグ通算100得点を達成したが、主要タイトルはまだない。公式戦とみなされていない2023年のアラブ・クラブ・チャンピオンズカップでの優勝が唯一のタイトルだ。
4度の決勝敗退など、あと一歩で逃したタイトルが悔しさを募らせる。ジェズスは「どのタイトルも特別だ。アル・ナスルとクリスティアーノのために、ぜひとも欲しい」と語った。
長いキャリアで最も困難なプロジェクト
2023-24シーズンにアル・ヒラルを国内3冠に導いたジェズスは、アル・ナセルを優勝させるのが自身にとって最も難しい任務だったと認めた。彼は「私が2年間かけてアル・ヒラルを強豪に育てたからこそ、今回の仕事は極めて難しかった」と語った。
「アル・ナセルでの仕事は、キャリアで最も挑戦的だった。2年間ライバルであるアル・ヒラルを強化した経験があるため、その難しさを痛感している」と語った。
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リーグ戦最後の難関に照準を合わせる
AFCアジアチャンピオンズリーグ決勝でガンバ大阪に0-1で敗れたアル・ナセルだが、国内リーグでは首位を維持。2ポイント差で追うアル・ヒラルを振り切り、最終戦のダマックに勝てば2019年以来の優勝が決まる。
ジェズス監督は「初日から我々の目標はサウジアラビアのチャンピオンになることだった。選択を迫られても、常に国内王者を狙う。それがここに来た理由だ」と語った。