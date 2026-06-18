クリスティアーノだけが代償を払っている……「神話の幻想」に溺れるポルトガルのスターたちはどこへ？

水曜日の夕方、ポルトガル対コンゴ民主共和国の試合後、精彩を欠いたクリスティアーノ・ロナウドに批判が殺到した。

コンゴ民主共和国は1－1でポルトガルから大会初勝ち点を挙げ、W杯初得点をマークした。

試合終了のホイッスルが鳴ると、ロナウドはメディアや元選手、ポルトガルサポーターから批判され、さらにリオネル・メッシ支持派からも嘲笑された。

一方で、ポルトガル代表チーム全体も期待されたレベルを発揮できず、大物と称される選手たちさえ存在感を失った。