クリスティアーノだけが代償を払っている……「神話の幻想」に溺れるポルトガルのスターたちはどこへ？

水曜日の夕方、ポルトガル対コンゴ民主共和国の試合後、精彩を欠いたクリスティアーノ・ロナウドに批判が殺到した。
コンゴ民主共和国は1－1でポルトガルから大会初勝ち点を挙げ、W杯初得点をマークした。
試合終了のホイッスルが鳴ると、ロナウドはメディアや元選手、ポルトガルサポーターから批判され、さらにリオネル・メッシ支持派からも嘲笑された。
一方で、ポルトガル代表チーム全体も期待されたレベルを発揮できず、大物と称される選手たちさえ存在感を失った。
水曜日の夕方、ポルトガル対コンゴ民主共和国の試合後、精彩を欠いたクリスティアーノ・ロナウドに批判が殺到した。
コンゴ民主共和国は1－1でポルトガルから大会初勝ち点を挙げ、W杯初得点をマークした。
試合終了のホイッスルが鳴ると、ロナウドはメディアや元選手、ポルトガルサポーターから批判され、さらにリオネル・メッシ支持派からも嘲笑された。
一方で、ポルトガル代表チーム全体も期待されたレベルを発揮できず、大物と称される選手たちさえ存在感を失った。
ポルトガル代表は多くのトップ選手で構成され、世界最高峰と評価されている。
右にはバルセロナで輝いたジョアン・カンセロ、左には「世界最高」と称されるパリ・サンジェルマンのヌノ・メンデスがいる。
さらに、昨季バロンドール候補に挙げられるパリ・サンジェルマンのヴィテニャも先発した。
さらに、レアル・マドリードが獲得したベルナルド・シルバや、2025-2026シーズンプレミアリーグMVPのブルーノ・フェルナンデスもいる。
さらにジョアン・フェリックス、ゴンサロ・ラモス、ルーベン・ネヴェス、ディオゴ・ダロット、セミド、レアオ、コンセイソンらも名を連ねる。
これほど豪華なメンバーがそろっているにもかかわらず、ポルトガルが負けたのはロナウドのパフォーマンス低下だけが原因なのか。それとも、他の要因もあったのか。
世界的なサイト「ソファ・スコア」は、ポルトガル代表戦でクリスティアーノ・ロナウドに10点満点中6.1点と、チーム内で最低評価を与えた。
とはいえ、他の選手も状態は良くなく、特に相手がコンゴ民主共和国であることを考えると、チーム全体の問題だ。
他のポルトガル選手も評価はほぼ同水準だった。GKディオゴ・コスタは好パフォーマンスを示せず、失点の責任を問われている。ロナウドもクロスに飛び出さなかったことを理由に直後に激怒した。
彼の得点は6.8点で、チームメイトのトマス・アラウホ（6.9点）とほぼ同水準。もう1人のセンターバック、レナート・ヴィーガは7.3点だった。
チーム2位はベルナルド・シルバ（6.2）。ジョアン・カンセロ（6.3）、ヌノ・メンデス（6.5）、ペドロ・ネト（7.1）、ヴィテニャ（7.5）、ブルーノ・フェルナンデス（7.8）が上回った。 唯一得点を挙げたジョアン・ネヴェスが8点で最高評価だった。
途中出場組は6.5～6.8点で、チームに貢献できなかった。
ポルトガル代表はスター揃いだが、データを見ると精彩を欠いた。
ソヴァ・スコアのデータによると、ポルトガルは試合を通じて危険なチャンスを1回しか作れなかった。これはコンゴ民主共和国と同じで、コンゴは8回、ポルトガルは7回しかシュートしていない。
守備指標でも民主共和国が上回り、ポルトガルの大物選手たちは攻撃の低迷を覆えなかった。
この試合を観た人なら、誰もがクリスティアーノが苦境にあったと認めざるを得ない。彼はコンゴの選手たちの激しい守備に圧され、ゴール前での存在感を失っていた。だが、ロナウドはチームメートから十分なサポートを受けていたのだろうか？
試合中、ロナウドは決定機を1度外しただけ。クロスをやや不自然な形でポスト横に外した。背後にはブルーノがおり、パスを受けなかったとロナウドを批判した。
試合を通じて、彼のヘディングを活かすクロスはほとんどなかった。右SBカンセロも要求されるクロスを供給できなかった。
試合中22回もボールを失い、苦戦を強いられた。一方、ヌノ・メンデスは13回ボールを奪われ、前線へのパスは3回のみだった。
この試合を観た人は誰もが、ポルトガルのロベルト・マルティネス監督の采配に疑問を感じた。特に右サイドでベルナルド・シルバを先発起用したことが、一部のアナリストから批判されている。
相手の戦術を読み切れず、試合中に戦術変更や解決策を見出すこともできなかった。
さらに、不調のクリスティアーノを交代せず、83分までゴンサロ・ラモスを投入しなかった采配も疑問が残る。後半開始直後の交代が妥当だった。
要するに、ロナウドは昨日の試合で精彩を欠いたが、責任は彼だけではない。
チームのトップスターであるロナウドが批判されるのは当然だが、何も貢献できなかった監督や他のスターが批判を免れているのは不自然だ。彼らもまた、クリスティアーノ同様に批判を受けるべきだ。