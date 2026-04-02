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クリスティアン・ロメロは、ラ・リーガ移籍の噂が浮上する中、トッテナムでの生活が「順調とは言えない」と認めた
ロメロ、北ロンドンでの苦戦について語る
このアルゼンチン人DFは、トッテナムでの現在の状況に対する不満を隠そうとはしなかったが、プロとして「クラブに集中する」必要性と、最高のコンディションを取り戻すことの重要性を強調した。こうした発言は、レアル・マドリードやアトレティコ・マドリードからの関心が報じられる中、ますます幻滅を深めている主力選手の姿を浮き彫りにしている。
彼は『オレ』誌に対し、「正直なところ、今はあまり良い状況ではない。だが何よりもまず、自分自身を立て直さなければならない。今はクラブに集中しなければならない」と語った。
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個人的な不満があっても、その大義への献身
ロメロは自身の不満を認めたものの、プロとしての姿勢を貫き、クラブを危機から脱却させることに全力を尽くすことを早々に強調した。サンダーランドとの重要な一戦を控える中、このディフェンダーは、生き残りをかけて戦うスパーズチーム全体の利益のためには、個人の感情は脇に置かなければならないと理解している。
「トッテナムとしての意識を切り替え、現在の苦しい状況から脱却し、いつも通り、すべてのトレーニングや試合で全力を尽くし、前へ進まなければならない」と彼は付け加えた。前任者たちが残した混乱を収拾するためにロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えたばかりのクラブにとって、ディフェンス陣からのこうしたリーダーシップは不可欠となるだろう。
ラ・リーガの強豪クラブが夏の移籍市場で獲得を狙っている
報道によると、ロメロは環境の変化に前向きな姿勢を見せており、以前よりスペインのトップリーグへの移籍が夢のシナリオだと語っていた。彼は最近、ラ・リーガでプレーすることを「心から望んでいる」と明かしており、トッテナムのプレミアリーグ残留が危ぶまれている現状では、夏の移籍の可能性は単なる可能性から高い確率へと変わっている。 もしクラブが降格という想像を絶する事態に見舞われた場合、彼のような実力のある選手を引き留めることはおそらく不可能になるだろう。
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デ・ゼルビが直面する困難な課題
デ・ゼルビはトッテナムのサポーターに一筋の希望をもたらした。報道によると、このイタリア人監督はクラブ加入の条件として、サッカー運営において「サー・アレックス・ファーガソンを彷彿とさせる」ほどの主導権を確保したという。しかし、彼の最初の課題は、ロメロのような主力選手たちがクラブの衰退による重圧を明らかに感じているロッカールームを統率することだ。
デ・ゼルビは、シーズンを通じて守備の穴が目立っていたチームを固めるため、ロメロの能力に頼らざるを得ないだろう。アルゼンチン人選手の長期的な将来は依然として不透明だが、短期的な目標はただ一つ、プレミアリーグ残留だ。スパーズは4月12日、サンダーランドとのアウェイ戦で戦列に復帰する。