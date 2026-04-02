ロメロは自身の不満を認めたものの、プロとしての姿勢を貫き、クラブを危機から脱却させることに全力を尽くすことを早々に強調した。サンダーランドとの重要な一戦を控える中、このディフェンダーは、生き残りをかけて戦うスパーズチーム全体の利益のためには、個人の感情は脇に置かなければならないと理解している。

「トッテナムとしての意識を切り替え、現在の苦しい状況から脱却し、いつも通り、すべてのトレーニングや試合で全力を尽くし、前へ進まなければならない」と彼は付け加えた。前任者たちが残した混乱を収拾するためにロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えたばかりのクラブにとって、ディフェンス陣からのこうしたリーダーシップは不可欠となるだろう。