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Adhe Makayasa

翻訳者：

クリスティアン・ロメロは、ノッティンガム・フォレスト戦での「不本意な一日」を経て、トッテナムの「残り7試合の決勝戦」に「200％の力を注ぐ」と誓った。

クリスティアン・ロメロ
トッテナム
トッテナム 対 ノッティンガム・フォレスト
ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ

クリスティアン・ロメロは、トッテナムのサポーターに向けて奮起を呼びかけ、クラブ史上初のプレミアリーグ降格を回避するため、残り7試合で「200パーセント」の力を尽くすと誓った。ノッティンガム・フォレストにホームで0-3と惨敗し、士気が大きく低下したスパーズは、順位表で17位に転落した。1977年以来最大の残留をかけた試練に直面する北ロンドンのクラブに対し、キャプテンは団結を呼びかけている。

  • 楽観ムードが暗転する

    先週末、ロンドン北部では熱狂的な雰囲気の中、トッテナムのプレミアリーグにおける未勝利記録は13試合に伸びた。降格争いを繰り広げるライバル、ノッティンガム・フォレストに0-3で敗れたことは、特に前半はリシャルリソンが決定機を逃し、フォレストのイゴール・ジェズスが自陣のゴールポストを叩くなど互角の展開だっただけに、非常に悔しい結果となった。 しかし、アディショナルタイムにイゴール・ジェズスが先制点を挙げ、さらに後半にはモーガン・ギブス＝ホワイトとタイウォ・アウォニイがゴールを決めると、スタジアムからはサポーターが次々と退場し始めた。今シーズン10度目となるホームでの敗北により、イゴール・トゥドール監督率いるチームは降格圏のすぐ上に危険な位置で留まることとなった。

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-WEST HAMAFP

    ファンへの約束

    トッテナムのキャプテン、ロメロはこの試合の結果に明らかに傷つき、不振のシーズンにもかかわらず忠実に応援し続けてくれたファンへのメッセージを最優先にした。ロメロは次のように語った。「誰にとっても辛い一日だが、まず最初にファンについて話したい。今日、そしていつも私たちを支えてくれてありがとう。ファンは素晴らしいサポートをしてくれたが、私たちにとっては最悪の一日だった。今はすべて終わった。最も重要なのは、この状況をしっかりと受け止めることだ。

    「簡単ではないが、最も重要なのは代表チームへ行き、ここに戻ってきて、残りの7試合に臨むことだ。私はすべての試合で200％の力を尽くすことを約束する。私にとって簡単ではないが、我々は皆で団結し続けなければならない。今日は確かに悪い日だが、我々はまた立ち上がる。」


  • 惨憺たる衰退の時期

    フォレスト戦での敗北により、リヴァプール戦で示した健闘による引き分けや、チャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリードに対する3-2という驚きの勝利で得た勢いは、事実上失われてしまった。2026年に入ってリーグ戦での勝利を挙げられていないトッテナムにとって、この失望のシーズンは、文字通りの残留争いへと様変わりしてしまった。 同クラブがトップリーグ以外でプレーしたのは1977年以来のことだが、現在続く13試合未勝利は、近年のクラブ史上でも最悪の記録の一つとなっている。代表戦による中断期間を前に、選手たちが各代表チームへ散らばる中、この休止期間は、フォレスト戦の後半にプレッシャーで簡単に崩れてしまった守備陣を再構築する、トゥドール監督にとって最後のチャンスとなる。

  • Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    生き残りをかけた7つの決勝戦

    トッテナムの残留をかけた戦いは、サンダーランドへの重要なアウェイ戦とブライトンとのホーム戦から始まり、4月はウルヴァーハンプトンへの遠征で締めくくられる。5月の最終盤では、アストン・ヴィラとチェルシーへのアウェイ戦に加え、リーズ・ユナイテッドとの絶対に勝たなければならないホーム戦が控えている。シーズンは5月24日、エヴァートンとの一戦をもって幕を閉じる。この一戦の結果次第で、クラブのトップリーグ残留が最終的に決まることになるだろう。

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