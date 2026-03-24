クリスティアン・ロメロは、ノッティンガム・フォレスト戦での「不本意な一日」を経て、トッテナムの「残り7試合の決勝戦」に「200％の力を注ぐ」と誓った。

トッテナムのキャプテン、ロメロはこの試合の結果に明らかに傷つき、不振のシーズンにもかかわらず忠実に応援し続けてくれたファンへのメッセージを最優先にした。ロメロは次のように語った。「誰にとっても辛い一日だが、まず最初にファンについて話したい。今日、そしていつも私たちを支えてくれてありがとう。ファンは素晴らしいサポートをしてくれたが、私たちにとっては最悪の一日だった。今はすべて終わった。最も重要なのは、この状況をしっかりと受け止めることだ。

「簡単ではないが、最も重要なのは代表チームへ行き、ここに戻ってきて、残りの7試合に臨むことだ。私はすべての試合で200％の力を尽くすことを約束する。私にとって簡単ではないが、我々は皆で団結し続けなければならない。今日は確かに悪い日だが、我々はまた立ち上がる。」



