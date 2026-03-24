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クリスティアン・ロメロは、ノッティンガム・フォレスト戦での「不本意な一日」を経て、トッテナムの「残り7試合の決勝戦」に「200％の力を注ぐ」と誓った。
楽観ムードが暗転する
先週末、ロンドン北部では熱狂的な雰囲気の中、トッテナムのプレミアリーグにおける未勝利記録は13試合に伸びた。降格争いを繰り広げるライバル、ノッティンガム・フォレストに0-3で敗れたことは、特に前半はリシャルリソンが決定機を逃し、フォレストのイゴール・ジェズスが自陣のゴールポストを叩くなど互角の展開だっただけに、非常に悔しい結果となった。 しかし、アディショナルタイムにイゴール・ジェズスが先制点を挙げ、さらに後半にはモーガン・ギブス＝ホワイトとタイウォ・アウォニイがゴールを決めると、スタジアムからはサポーターが次々と退場し始めた。今シーズン10度目となるホームでの敗北により、イゴール・トゥドール監督率いるチームは降格圏のすぐ上に危険な位置で留まることとなった。
- AFP
ファンへの約束
トッテナムのキャプテン、ロメロはこの試合の結果に明らかに傷つき、不振のシーズンにもかかわらず忠実に応援し続けてくれたファンへのメッセージを最優先にした。ロメロは次のように語った。「誰にとっても辛い一日だが、まず最初にファンについて話したい。今日、そしていつも私たちを支えてくれてありがとう。ファンは素晴らしいサポートをしてくれたが、私たちにとっては最悪の一日だった。今はすべて終わった。最も重要なのは、この状況をしっかりと受け止めることだ。
「簡単ではないが、最も重要なのは代表チームへ行き、ここに戻ってきて、残りの7試合に臨むことだ。私はすべての試合で200％の力を尽くすことを約束する。私にとって簡単ではないが、我々は皆で団結し続けなければならない。今日は確かに悪い日だが、我々はまた立ち上がる。」
惨憺たる衰退の時期
フォレスト戦での敗北により、リヴァプール戦で示した健闘による引き分けや、チャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリードに対する3-2という驚きの勝利で得た勢いは、事実上失われてしまった。2026年に入ってリーグ戦での勝利を挙げられていないトッテナムにとって、この失望のシーズンは、文字通りの残留争いへと様変わりしてしまった。 同クラブがトップリーグ以外でプレーしたのは1977年以来のことだが、現在続く13試合未勝利は、近年のクラブ史上でも最悪の記録の一つとなっている。代表戦による中断期間を前に、選手たちが各代表チームへ散らばる中、この休止期間は、フォレスト戦の後半にプレッシャーで簡単に崩れてしまった守備陣を再構築する、トゥドール監督にとって最後のチャンスとなる。
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生き残りをかけた7つの決勝戦
トッテナムの残留をかけた戦いは、サンダーランドへの重要なアウェイ戦とブライトンとのホーム戦から始まり、4月はウルヴァーハンプトンへの遠征で締めくくられる。5月の最終盤では、アストン・ヴィラとチェルシーへのアウェイ戦に加え、リーズ・ユナイテッドとの絶対に勝たなければならないホーム戦が控えている。シーズンは5月24日、エヴァートンとの一戦をもって幕を閉じる。この一戦の結果次第で、クラブのトップリーグ残留が最終的に決まることになるだろう。