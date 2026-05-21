クリスティアン・ロメロは、トッテナムの残留懸かった試合を欠場し、アルゼンチンで別の試合を観戦した。この「ひどい」判断が批判されている。

ヴィッケリーは、アルゼンチンでの一戦がロメロにとってなぜこれほど個人的な意味を持つのかを説明した。W杯優勝経験のあるロメロは2014年にベルグラノのユースに入り、2年後にトップデビューしている。彼にとってこれは単なる関心事ではなく、かつてのクラブの歴史を左右する瞬間に自身のルーツが結びついているのだ。

ヴィッケリーは南米でのこの試合の重大さを指摘し、次のように述べた。「これが君を興奮させるだろうと分かっていた。ベルグラノはロメロのクラブだ。 彼はファンでもあり、クラブは国内リーグで一度も優勝したことがない。今回対戦するのは最多優勝を誇るリバー・プレートで、15年前にはプレーオフでベルグラノがリバー・プレートを降格させた。リバー・プレートの降格は、トッテナム以上の衝撃だ」と語った。