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クリスティアン・ロメロは、トッテナムの残留懸かった試合を欠場し、アルゼンチンで別の試合を観戦した。この「ひどい」判断が批判されている。
ロメロは、トッテナム残留より幼少期から所属するクラブを優先した。
このセンターバックは、先月のサンダーランド戦（1-0で敗北）で膝を負傷し、戦線離脱している。その試合はロベルト・デ・ゼルビ監督のトッテナムデビュー戦でもあった。彼は負傷中でピッチに立てないものの、降格がかかる大一番を前にロンドン北部を離れるため、リーダーとしての姿勢が問われている。
それでもロメロはタッチラインで存在感を示し、今月初めのリーズ戦ではマティス・テルの決勝点を共に喜んだ。しかし彼は現在、母国でベルグラノ対リバー・プレートのアルゼンチンリーグ優勝決定戦を観戦するため帰国。その同じ午後、トッテナムは2部降格の危機に立たされている。
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「それなら、立派なキャプテンだね！」
南米サッカー専門家のティム・ヴィッカリーがトークSPORTでこのディフェンダーの選択を確認すると、司会者でトッテナムファンのポール・ホークスビーは即座に強く反発した。ホークスビーはトッテナム主将の優先順位は残留争いより低いと手厳しく批判した。
ホークスビーはこう続けた。「立派なクラブのキャプテンだ。1976年以来の最大の試合に姿を見せないとは。最後まで一貫している。週末はリバー・プレートのユニフォームを着て観戦するつもりだ。 「ひどいよ。降格危機のチームキャプテンが、仲間や負傷選手といるべき日に自分の応援するチームの試合を見に行くなんて。でも、結局それは事実。ロメロにとってトッテナムは通過点で、代表から気をそらす存在だと思っていた。すごく腹が立つ」
ベルグラノ対リバー・プレートの試合は、両チームにとって歴史的な意義を持つ。
ヴィッケリーは、アルゼンチンでの一戦がロメロにとってなぜこれほど個人的な意味を持つのかを説明した。W杯優勝経験のあるロメロは2014年にベルグラノのユースに入り、2年後にトップデビューしている。彼にとってこれは単なる関心事ではなく、かつてのクラブの歴史を左右する瞬間に自身のルーツが結びついているのだ。
ヴィッケリーは南米でのこの試合の重大さを指摘し、次のように述べた。「これが君を興奮させるだろうと分かっていた。ベルグラノはロメロのクラブだ。 彼はファンでもあり、クラブは国内リーグで一度も優勝したことがない。今回対戦するのは最多優勝を誇るリバー・プレートで、15年前にはプレーオフでベルグラノがリバー・プレートを降格させた。リバー・プレートの降格は、トッテナム以上の衝撃だ」と語った。
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生き残りをかけて戦うスパーズ
デ・ゼルビ監督はトッテナムのプレミアリーグ残留を目指す。就任6試合で2勝2分け2敗。北ロンドンのクラブは降格の危機にある。
最終節を前に、トッテナムの残留は依然として不透明だ。エバートン戦で敗れ、かつウェストハムがリーズに勝てば降格。引き分け以上なら残留が決まる。得失点差はトッテナム+10、ウェストハム-22と大きく開いているため、引き分けでもほぼ安全だ。