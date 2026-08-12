ロメロのプレミアリーグでの時間は、卓越した技術力と規律面での苦闘の両方で記憶されることになるだろう。昨季、トッテナムのプレミアリーグ残留争いの中で2度退場処分を受けたものの、28歳の同選手はクラブの降格回避に大きな役割を果たした。クラブの誰もが覚悟を試されたシーズンにおいて、全公式戦32試合に出場し、6ゴール4アシストを記録した。

北ロンドンでの5シーズンを通じて、ロメロはトッテナムで124試合に出場して12ゴールを記録し、その間にプレミアリーグで4枚のレッドカードを受けた。その一切妥協のない高強度のプレースタイルは、多くのファンに愛される理由となった一方で、時に他の人々のフラストレーションの原因になることもあった。