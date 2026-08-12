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クリスティアン・ロメロはトッテナム退団へ、アトレティコ・マドリーがトッテナム主将獲得で3420万ポンドの合意成立
アトレティコ・マドリーが長期的な守備補強のターゲットを確保
『スカイ・スポーツ』によると、アトレティコ・マドリーはロメロ獲得に向けてトッテナムと原則合意に達し、ディエゴ・シメオネはついに求めていた選手を手にすることになった。アルゼンチン代表DFを巡るパッケージは、3420万ポンドに加え、成績連動型の追加ボーナスが含まれる見通しだ。さらに、トッテナムは将来的な利益を守るため、最終的な移籍契約条件に15パーセントのセルオン条項を盛り込んだ。
スペインの強豪は以前からこのアルゼンチン人DFを高く評価しており、移籍市場を通じて、適切なオファーが届けばトッテナムが主将の売却に応じる姿勢を見せていることは次第に明らかになっていた。ロメロは2021年夏にアタランタから1シーズンのレンタルで北ロンドンのクラブに加入し、その翌年にトッテナムが完全移籍へ切り替えた。
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ロメロ、プレミアリーグのライバル勢よりマドリードを選択
このセンターバックは、ヨーロッパ中のビッグクラブから強い関心を集めていたにもかかわらず、常にアトレティコ・マドリーへの移籍を望んでいた。インテルは元アタランタのスターをセリエAに呼び戻すことに熱心だった一方、トッテナムのノースロンドンのライバルであるアーセナルも、同選手の獲得に向けた電撃的な動きと信頼できる形で結びつけられていた。
今回の退団は、ロメロとスパーズの契約が2029年夏まで残っているにもかかわらず実現するものだ。北ロンドンでの在籍期間に、このDFはトッテナムの2024-25シーズンのヨーロッパリーグ制覇に貢献し、タイトル獲得を助けた。
北ロンドンに残された熱き遺産
ロメロのプレミアリーグでの時間は、卓越した技術力と規律面での苦闘の両方で記憶されることになるだろう。昨季、トッテナムのプレミアリーグ残留争いの中で2度退場処分を受けたものの、28歳の同選手はクラブの降格回避に大きな役割を果たした。クラブの誰もが覚悟を試されたシーズンにおいて、全公式戦32試合に出場し、6ゴール4アシストを記録した。
北ロンドンでの5シーズンを通じて、ロメロはトッテナムで124試合に出場して12ゴールを記録し、その間にプレミアリーグで4枚のレッドカードを受けた。その一切妥協のない高強度のプレースタイルは、多くのファンに愛される理由となった一方で、時に他の人々のフラストレーションの原因になることもあった。
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スパーズサポーターとの摩擦を乗り越えて
選手とサポーターの関係は、決して摩擦がなかったわけではない。ロメロは、トッテナムがシーズン終盤の重要なエヴァートン戦を控える中でチームに帯同するのではなく、自身の少年時代からのクラブであるベルグラーノのアルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン、アペルトゥーラ決勝のリーベル・プレート戦に足を運ぶ構えを見せたことで、ファンから激しい反発を受けた。
それでもこのDFは、最終的にはシーズン最終戦に出場し、そこでトッテナムはプレミアリーグ残留を決めた。今後はマドリードでプレーすることが決まったアルゼンチン代表DFは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムに複雑な足跡を残して去ることになる。
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