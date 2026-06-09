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クリスティアン・ロメロがマンチェスター・ユナイテッドへ？！ レッドデビルズ、トッテナム主将への「オファー準備」

移籍情報
クリスティアン・ロメロ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
トッテナム

マンチェスター・ユナイテッドは守備強化のため、トッテナム主将クリスティアン・ロメロの獲得へ本腰を入れていると報じられた。アルゼンチン代表DFはユナイテッドの優先ターゲットだが、スパーズは今夏放出に抵抗すると見られる。

  • ユナイテッドが守備の要を狙う

    アルゼンチンの記者ガストン・エドゥル氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはDFロメロを最優先で獲得したいと考えている。守備の安定を求めており、アルゼンチン代表のロメロは理想的な補強だ。彼はアタランタから移籍後、プレミアリーグ屈指のセンターバックに成長した。ユナイテッドは彼の動向を注視し、現在28歳の獲得へ本格的に動いている。

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    トッテナム、ロメロの残留に固執

    GiveMeSportによると、トッテナムはロメロの放出に消極的だ。ロメロは加入以来、リーダーシップと積極的な守備でチームの中核に定着。クラブは彼を長期計画の要と位置づけている。

    売却してもプレミアリーグのライバルには高値を要求し、交渉は難航しそうだ。一方、長年の守備課題を抱えるマンチェスター・ユナイテッドは、彼を補強の最有力候補としている。

  • アルゼンチンとのつながりが魅力を高めている

    マンチェスター・ユナイテッドは、同郷のアルゼンチン代表リサンドロ・マルティネスとコンビを組ませるため、ロメロの獲得を検討している。2人は代表で成功を収め、連携も確立している。過去18か月間、ユナイテッドの守備陣は負傷者が相次ぎ、戦力が不安定だった。ロメロの経験と実力はチーム強化に役立つとされている。

    ただし、ロメロを狙うのはユナイテッドだけではない。バルセロナも獲得に動いているという。

  • Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    決断の時は迫っている

    移籍市場の行方に注目が集まる。マンチェスター・ユナイテッドが正式オファーを提示するかが最初の焦点だ。オファーが出れば、トッテナムは主力選手を残留させる決意が試される。また、スパーズを説得しキャプテンを放出させるのが最大の難関となるだろう。

    ロメロはアルゼンチン代表としてワールドカップに出場するため、オファーは大会後に持ち越される見込みだ。