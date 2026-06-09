クリスティアン・ロメロがマンチェスター・ユナイテッドへ？！ レッドデビルズ、トッテナム主将への「オファー準備」

マンチェスター・ユナイテッドは、同郷のアルゼンチン代表リサンドロ・マルティネスとコンビを組ませるため、ロメロの獲得を検討している。2人は代表で成功を収め、連携も確立している。過去18か月間、ユナイテッドの守備陣は負傷者が相次ぎ、戦力が不安定だった。ロメロの経験と実力はチーム強化に役立つとされている。

ただし、ロメロを狙うのはユナイテッドだけではない。バルセロナも獲得に動いているという。