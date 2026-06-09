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クリスティアン・ロメロがマンチェスター・ユナイテッドへ？！ レッドデビルズ、トッテナム主将への「オファー準備」
ユナイテッドが守備の要を狙う
アルゼンチンの記者ガストン・エドゥル氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはDFロメロを最優先で獲得したいと考えている。守備の安定を求めており、アルゼンチン代表のロメロは理想的な補強だ。彼はアタランタから移籍後、プレミアリーグ屈指のセンターバックに成長した。ユナイテッドは彼の動向を注視し、現在28歳の獲得へ本格的に動いている。
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トッテナム、ロメロの残留に固執
GiveMeSportによると、トッテナムはロメロの放出に消極的だ。ロメロは加入以来、リーダーシップと積極的な守備でチームの中核に定着。クラブは彼を長期計画の要と位置づけている。
売却してもプレミアリーグのライバルには高値を要求し、交渉は難航しそうだ。一方、長年の守備課題を抱えるマンチェスター・ユナイテッドは、彼を補強の最有力候補としている。
アルゼンチンとのつながりが魅力を高めている
マンチェスター・ユナイテッドは、同郷のアルゼンチン代表リサンドロ・マルティネスとコンビを組ませるため、ロメロの獲得を検討している。2人は代表で成功を収め、連携も確立している。過去18か月間、ユナイテッドの守備陣は負傷者が相次ぎ、戦力が不安定だった。ロメロの経験と実力はチーム強化に役立つとされている。
ただし、ロメロを狙うのはユナイテッドだけではない。バルセロナも獲得に動いているという。
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決断の時は迫っている
移籍市場の行方に注目が集まる。マンチェスター・ユナイテッドが正式オファーを提示するかが最初の焦点だ。オファーが出れば、トッテナムは主力選手を残留させる決意が試される。また、スパーズを説得しキャプテンを放出させるのが最大の難関となるだろう。
ロメロはアルゼンチン代表としてワールドカップに出場するため、オファーは大会後に持ち越される見込みだ。