シドニー生まれの右ウイングは直ちにフットボール・オーストラリアの関係者に連絡を取り、自身の説明を行うとともに、ピッチ外での状況を明確にした。ボルパトは、自らの潔白を強く主張し、禁止物質を故意に摂取したり体内に取り込んだりしたことは一切ないと述べた。サッスオーロの関係者もまた、その選手がイタリアのクラブ練習拠点に戻ると直ちに追加のメディカル検査を受け、その後の結果はすべて完全に陰性だったことを確認した。