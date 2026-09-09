Buzzi
翻訳者：
クリスティアン・ボルパト、コカイン陽性検査で罰金処分に。オーストラリア代表スターは無実を主張
オーストラリア人ウインガーにPKが与えられる
『AP通信』によると、サッスオーロのウインガー、ボルパトはシドニーのアンザック・ブリッジで路上での無作為薬物検査に不合格となった後、ニューサウスウェールズ州警察から722豪ドルの罰金を科された。7月24日に行われた最初の路上スクリーニング検査と、その後の2度目のサンプルの検査機関による分析により、選手が運転中にコカインを摂取していたことが確認された。地元警察当局は、この件が行政上の反則告知によって決着したことを確認しており、選手がこれ以上の刑事手続きに直面することはない。
- Uk Sports Pics Ltd
選手が全面的な潔白を主張
シドニー生まれの右ウイングは直ちにフットボール・オーストラリアの関係者に連絡を取り、自身の説明を行うとともに、ピッチ外での状況を明確にした。ボルパトは、自らの潔白を強く主張し、禁止物質を故意に摂取したり体内に取り込んだりしたことは一切ないと述べた。サッスオーロの関係者もまた、その選手がイタリアのクラブ練習拠点に戻ると直ちに追加のメディカル検査を受け、その後の結果はすべて完全に陰性だったことを確認した。
国際的な代表変更が実を結ぶ
この一件は、ボルパトがワールドカップ直前に代表資格をイタリアからオーストラリアへ変更したことで注目を集めている。イタリアは3大会連続で本大会出場を逃した。22歳のボルパトは、2028年6月までサッスオーロとの契約を残しており、オーストラリア代表メンバー入りを果たす前に、スイスとの強化試合でA代表デビューを飾った。大会ではアメリカ合衆国戦、パラグアイ戦のグループステージ2試合に出場し、エジプトとのラウンド32でPK戦の末に敗れたオーストラリアの敗退試合では74分間プレーした。
- Buzzi
負傷からの回復が進歩を止める
ヴォルパトは今後、今週前半のボローニャ戦でハムストリングを負傷して途中交代を強いられたことを受け、ただちにリハビリに専念することになる。今季セリエAで3試合に出場しているこのウインガーは、万全の状態を取り戻し、右サイドで定位置争いに加わることを目指す中で、しばらく戦列を離れる見通しだ。サッスオーロのメディカルチームは、過密な秋の日程を前に試合復帰への準備が整うよう、この若手の回復状況を引き続き注意深く見守っている。
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