Buzzi
翻訳者：
クリスティアン・プリシッチ、ACミランとの契約延長を視野に ルベン・アモリム時代の到来でアメリカ代表スターが復調へ
ミランの大黒柱、長期残留を希望
28歳の同選手は、クラブのスタジアム内メガストアでの商業イベント出席中に、自身の現在の状況について語った。最近ではレッチェ戦で得点感覚を取り戻し、リーグ戦では昨年12月以来となるゴールを記録した。現在の契約は来夏に満了を迎えるが、クラブオーナーのジェリー・カルディナーレ氏が、このウインガーを引き留めるため、2031年までの長期契約をオファーする準備を進めていると報じられている。
- Getty Images Sport
FWが体系立てられた戦術的要求を受け入れる
サン・シーロ・ミランストアで行われたイベントに出席した際、『Sky Sport Italia』などの記者団の取材に応じたミランの背番号11は、自身の回復状況と新たな監督のアプローチへの適応について次のように振り返った。「シーズンの入りは不思議なものだった。ケガから復帰するところで、本当にプレーしたかったが、時間がかかった。
「ピッチに戻るために、チームや監督と一緒に取り組んできた。僕たちは監督のシステムや、どういうプレーを求めているのかを学んでいる。彼についてはとても前向きに捉えている。直近の試合は最高の内容のひとつだったので、それを土台にしていきたい」
ピッチ上で求められるポジション面の指針については、こう説明した。「監督は僕たちに、特定のポジションを取ること、とりわけボール保持時にそうすること、そして特定の動きをすることを求めている。もちろん、攻撃ではある程度の自由も与えられているが、守るべき原則やポジションはある」
「ミランでとても幸せだ」
この期間の代表活動を見送ったアメリカ代表の同選手は、ワールドカップで負った負傷からの回復後に試合勘を高めるため、ミラネッロに残ることを選んだ。
契約延長について直接問われると、合意に達したい意向を認め、こう語った。「ミランでとても幸せだ。クラブは僕にすべてを与えてくれていて、とても助けになっている。プレーに集中しているが、そのことについては話し合うつもりだし、できれば近いうちにそうなればいいと思う」
イタリアでの満足感をあらためて強調し、こう付け加えた。「ミランで本当に幸せだし、ここで続けたい」
- Getty Images Sport
復調した挑戦者たちが首位浮上を狙う
アモリム監督のチームはセリエAで5位につけており、首位ローマとはわずか勝ち点2差。国内では無敗を維持している。だが、ヨーロッパリーグでは初戦でベンフィカに敗れ、勢いに陰りが見えたことで、指揮官はいま答えを見いださなければならない。秋にかけて国内戦と欧州戦の日程が立て込む中、本来の司令塔が万全の状態で戻ってくることは極めて重要となる。
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