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Adhe Makayasa
翻訳者：

クリスティアン・プリシッチ、ACミランとの契約延長を視野に　ルベン・アモリム時代の到来でアメリカ代表スターが復調へ

クリスティアン・プリシッチ
ルベン・アモリム
ACミラン
セリエ A
アメリカ

クリスティアン・プリシッチは、ルベン・アモリム監督の下で好調なスタートを切ったことを受け、ACミランとの新契約締結に前向きだ。アメリカ代表FWはサン・シーロでの現行契約が最終年に入っているが、パフォーマンスの向上を受け、2031年までイタリアに引き留める野心的な長期契約延長に向けて首脳陣が協議を進めている。

  • ミランの大黒柱、長期残留を希望

    28歳の同選手は、クラブのスタジアム内メガストアでの商業イベント出席中に、自身の現在の状況について語った。最近ではレッチェ戦で得点感覚を取り戻し、リーグ戦では昨年12月以来となるゴールを記録した。現在の契約は来夏に満了を迎えるが、クラブオーナーのジェリー・カルディナーレ氏が、このウインガーを引き留めるため、2031年までの長期契約をオファーする準備を進めていると報じられている。

  • AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    FWが体系立てられた戦術的要求を受け入れる

    サン・シーロ・ミランストアで行われたイベントに出席した際、『Sky Sport Italia』などの記者団の取材に応じたミランの背番号11は、自身の回復状況と新たな監督のアプローチへの適応について次のように振り返った。「シーズンの入りは不思議なものだった。ケガから復帰するところで、本当にプレーしたかったが、時間がかかった。

    「ピッチに戻るために、チームや監督と一緒に取り組んできた。僕たちは監督のシステムや、どういうプレーを求めているのかを学んでいる。彼についてはとても前向きに捉えている。直近の試合は最高の内容のひとつだったので、それを土台にしていきたい」

    ピッチ上で求められるポジション面の指針については、こう説明した。「監督は僕たちに、特定のポジションを取ること、とりわけボール保持時にそうすること、そして特定の動きをすることを求めている。もちろん、攻撃ではある程度の自由も与えられているが、守るべき原則やポジションはある」

  • 「ミランでとても幸せだ」

    この期間の代表活動を見送ったアメリカ代表の同選手は、ワールドカップで負った負傷からの回復後に試合勘を高めるため、ミラネッロに残ることを選んだ。

    契約延長について直接問われると、合意に達したい意向を認め、こう語った。「ミランでとても幸せだ。クラブは僕にすべてを与えてくれていて、とても助けになっている。プレーに集中しているが、そのことについては話し合うつもりだし、できれば近いうちにそうなればいいと思う」

    イタリアでの満足感をあらためて強調し、こう付け加えた。「ミランで本当に幸せだし、ここで続けたい」

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  • AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    復調した挑戦者たちが首位浮上を狙う

    アモリム監督のチームはセリエAで5位につけており、首位ローマとはわずか勝ち点2差。国内では無敗を維持している。だが、ヨーロッパリーグでは初戦でベンフィカに敗れ、勢いに陰りが見えたことで、指揮官はいま答えを見いださなければならない。秋にかけて国内戦と欧州戦の日程が立て込む中、本来の司令塔が万全の状態で戻ってくることは極めて重要となる。

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