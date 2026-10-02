サン・シーロ・ミランストアで行われたイベントに出席した際、『Sky Sport Italia』などの記者団の取材に応じたミランの背番号11は、自身の回復状況と新たな監督のアプローチへの適応について次のように振り返った。「シーズンの入りは不思議なものだった。ケガから復帰するところで、本当にプレーしたかったが、時間がかかった。

「ピッチに戻るために、チームや監督と一緒に取り組んできた。僕たちは監督のシステムや、どういうプレーを求めているのかを学んでいる。彼についてはとても前向きに捉えている。直近の試合は最高の内容のひとつだったので、それを土台にしていきたい」

ピッチ上で求められるポジション面の指針については、こう説明した。「監督は僕たちに、特定のポジションを取ること、とりわけボール保持時にそうすること、そして特定の動きをすることを求めている。もちろん、攻撃ではある程度の自由も与えられているが、守るべき原則やポジションはある」