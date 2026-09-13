クリスティアン・プリシッチがACミラン復帰戦で貴重なアシスト　ルベン・アモリム率いるチームはラツィオと引き分けに持ち込む

ワールドカップで負った下腿の微小骨折の影響で、ミランのリーグ開幕から3試合連続でベンチスタートとなっていたプリシッチにとって、決定的な形での復帰は大きな安堵をもたらした。首都での劇的な逆転劇にもかかわらず、ポルトガル人指揮官は前半のちぐはぐな内容に厳しい姿勢を崩さなかった。DAZNに対し、アモリム監督は「前半は試合に入れていなかった。エネルギーがなかった。プレッシャーもない中でボールを何度も失い、簡単なパスも通せなかった。相手にとっては簡単だった」と語った。