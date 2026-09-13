Flash Press Agency
翻訳者：
クリスティアン・プリシッチがACミラン復帰戦で貴重なアシスト ルベン・アモリム率いるチームはラツィオと引き分けに持ち込む
ハーフタイムの交代策が逆転劇を呼び込む
前半を終えて2点ビハインドだった中、アモリムは後半からプリシッチに加え、ユヌス・ムサ、ディエゴ・モレイラを投入した。この3枚替えはすぐに効果を発揮し、65分にはプリシッチの正確なクロスにモレイラが低い弾道の力強いボレーで合わせて1点を返した。さらにその2分足らず後、モレイラはアドリアン・ラビオのアシストから再び得点を決め、試合を振り出しに戻すとともに、途中出場からセリエAで1試合2得点を記録したミラン史上最年少選手となった。
- Emmefoto
アモリム、立ち上がりの鈍さを嘆く
ワールドカップで負った下腿の微小骨折の影響で、ミランのリーグ開幕から3試合連続でベンチスタートとなっていたプリシッチにとって、決定的な形での復帰は大きな安堵をもたらした。首都での劇的な逆転劇にもかかわらず、ポルトガル人指揮官は前半のちぐはぐな内容に厳しい姿勢を崩さなかった。DAZNに対し、アモリム監督は「前半は試合に入れていなかった。エネルギーがなかった。プレッシャーもない中でボールを何度も失い、簡単なパスも通せなかった。相手にとっては簡単だった」と語った。
監督が完全な一貫性を要求
アモリム監督は後半に見せた選手たちの粘り強さを称賛した一方で、今後は90分間を通して完結したパフォーマンスが必要だと強調した。試合後の振り返りを続けた指揮官は、次のように付け加えた。 「だが、後半はその逆だった。まったく別のチームで、まったく別の試合だった。勝ち点1を確保することはできたが、試合を見れば、もっと良くならなければならない。45分だけでは戦えないからだ」
- IPA Sport
欧州開幕戦の検査は解決する
ローマでの苦闘の末につかんだ勝ち点1により、ミランはセリエAでの無敗スタートを維持。4試合で勝ち点8とし、順位は5位をキープしている。ロッソネリは今後、欧州の戦いへと焦点を移し、水曜日のヨーロッパリーグ初戦ではサン・シーロでポルトガルのベンフィカを迎える。アモリムとしては、チームが後半に見せた強度をキックオフ直後から再現し、欧州での戦いを白星発進としたいところだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。