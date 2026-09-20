AFP
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クリスティアン・キヴ、ローマ戦での粘り強い反撃にもかかわらずインテルに「獰猛な」改善を要求
キヴがキックオフからのアグレッシブな姿勢を要求
インテルの劇的な立て直し癖は首都でも続いた。チームは 2-2の引き分け に持ち込んだが、そのパフォーマンスの内容を受け、キブは選手たちにさらなるものを求めた。今季3度目となる2点ビハインドの展開からようやくリズムをつかんだインテルだが、この傾向を元DFのキブは根絶したいと考えている。試合終了後、キブは後半に見せた闘志は評価に値するとしつつも、立ち上がりの迫力不足は深刻な懸念材料だと明言した。
「後半から話そう。ハーフタイムにそのことについて自分の考えは選手たちに伝えたし、それは私たちの間にとどめておく」とキブは説明した。「それが完全な真実であり、私の考えそのものだ。彼らもそれを分かっていると私は確信している。週の間にも彼らには伝えていた」
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劣勢を追う展開を常態化させる癖をなくす
先に失点するパターンは、このインテルにとって繰り返されるテーマとなっている。そしてキブは、危機に直面してから目を覚ますのを待つのではなく、選手たちが主導権を握る姿を見たいと強く望んでいる。キブは、このチームが試合開始の笛からゲームを支配できるだけのフィジカル面と技術面の特長を備えていると考えているが、追い込まれるまで自分たちの力を示せないことが少なくない。
キブは、より安定した強さを持つチームになるために乗り越える必要がある心理的な壁について詳しく語った。「待って反応するのではなく、最初から行動しなければならない。自分たちには、ある種の試合をするだけの力がある」と同監督は続けた。「獰猛で大きく見えるわけではないが、ビハインドを負った時にはそれを示しているし、それを最初からやらなければならない。試合が100分続くなら、正しい形で入らなければならない。私は、いつでも自分たちを苦しめることができる強いチームに対する反応から始めたい。修正しなければならないことがいくつかあるし、何を改善すべきかを全員が理解してくれたことを願っている」
セリエAの戦術の進化を分析する
自身のチーム内にある個別の問題に加え、キブはイタリア・フットボールを取り巻く環境の変化についても見解を示した。リーグはプレミアリーグを思わせる、よりオープンで強度の高いスタイルへと向かっていると指摘。新ルールの導入と実質的なプレー時間の長期化によって打ち合いの試合が増えており、指導者にとって守備面の難しさはあるものの、インテル指揮官はそれを刺激的だと受け止めている。また、現代の試合では90分を通して、より高い集中力が求められるとの考えも示した。
「プレミアリーグのような試合かって？ 質と強度は向上している。僕たちはよりオープンにプレーしているし、正しい道を進んでいる。新ルールは試合に活気をもたらし、誰かが息を整えようと考えかねないような止まった時間を取り除いた。私はそれが好きだし、時には試合が5-2、5-3、4-4で終わることも受け入れなければならない。いくつかのことを解決するのは我々の問題になるが、私はこういうものが好きだ」と語った。
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代表ウィーク前の進捗報告
国内シーズンがインターナショナルブレークで中断する中、キヴは昨季と比べたインテルの現状を評価した。立ち上がりの問題は繰り返されているものの、ネラッズーリは昨年の同時期よりも数字の上では良い位置にいる。すでにナポリやローマといった強豪との難しい試合を乗り越えており、ボールを持っていない時の働きを改善できれば、成功するシーズンの土台は整っていると指揮官は前向きに捉えている。
「昨季のこの時期と比べれば、我々はより良い状況にある。そして、すでにナポリ、ローマとの直接対決を2試合戦っていることも忘れてはならない。まだ先は長く、取り組むべきことも多いが、後半に見せた良い部分は前向きに受け止めたい。フットボールには常に2つの局面がある。ボールを持っている時と、持っていない時だ。我々はボールを持っていない局面を改善しなければならない」と、キヴは語った。
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