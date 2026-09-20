先に失点するパターンは、このインテルにとって繰り返されるテーマとなっている。そしてキブは、危機に直面してから目を覚ますのを待つのではなく、選手たちが主導権を握る姿を見たいと強く望んでいる。キブは、このチームが試合開始の笛からゲームを支配できるだけのフィジカル面と技術面の特長を備えていると考えているが、追い込まれるまで自分たちの力を示せないことが少なくない。

キブは、より安定した強さを持つチームになるために乗り越える必要がある心理的な壁について詳しく語った。「待って反応するのではなく、最初から行動しなければならない。自分たちには、ある種の試合をするだけの力がある」と同監督は続けた。「獰猛で大きく見えるわけではないが、ビハインドを負った時にはそれを示しているし、それを最初からやらなければならない。試合が100分続くなら、正しい形で入らなければならない。私は、いつでも自分たちを苦しめることができる強いチームに対する反応から始めたい。修正しなければならないことがいくつかあるし、何を改善すべきかを全員が理解してくれたことを願っている」