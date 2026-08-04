AFP
翻訳者：
クリスティアン・キヴ、パースでのACミラン戦を前にインテルのプレシーズン・ダービーの重要性を強調せず
キヴは結果よりもコンディションを優先する
インテルのキヴ監督は、水曜日にパースで行われた地元のライバル、ミランとのプレシーズン親善試合の最終結果について気にしていないと強調した。ルーマニア人指揮官は、今後の公式戦に向けてチームを準備させる中、インテルの選手たちのフィジカルコンディションと試合勘を優先している。キヴ監督は、8月の調整試合で勝利を追い求めることよりも、ピッチ上でのパフォーマンスの方がはるかに重要だと強調した。
- Jan Huebner
「8月のタイトルには何の意味もない」
オーストラリアで行われる親善試合を前日に控え、キヴはプレシーズンのタイトルや国内ダービーの結果に関する質問を受け流しつつ、自身の最優先事項を明かした。
チームの優先事項や、次のリーグ優勝のためにダービーでの敗戦を受け入れるかどうかについて問われたキヴは、次のように説明した。「私が見たいのは成長だ。フィジカル面でもコンディション面でもそうだし、相手にする試合の種類は見ていない。明日は親善試合であり、8月のタイトルに価値はない」と、『Tuttomercatoweb』が伝えている。
「それはファンに尋ねるべき質問だ。私は監督であり、シーズン開幕に向けて選手たちを可能な限り最高の状態に仕上げることを心配しなければならない」
ルーマニア人指揮官がダービーを振り返る
キヴが、海外におけるミラノ・ダービーの世界的な魅力について自身の見解を示した上で、セリエAの公式戦を国外で開催する可能性についても考えを語った。
ダービーの重要性を評価する中で、キヴは「誰にとっても特別な試合だが、結局のところは他の試合と同じ一戦だ。インテルとミランは世界中で有名であり、間違いなく見る価値のある好ゲームになるだろう」と述べた。
また、イタリア国外でリーグ戦を行う案については、「実現すれば素晴らしいことだが、運営するのは簡単ではない」と付け加えた。
- Getty Images
セリエA開幕が急速に迫る
インテルはセリエA王者として新シーズンに臨み、8月22日にホームでモンツァとの国内リーグ開幕戦を迎える予定だ。一方、新指揮官ルベン・アモリムが率いるミランは、その翌日にトリノとのアウェー戦に臨む。
またキブは、ワールドカップ後の休暇から戻るのが遅れた選手たちについて、開幕戦に向けて試合に万全の状態で臨める可能性は低いとも警鐘を鳴らした。
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