クリスティアン・キヴ、パースでのACミラン戦を前にインテルのプレシーズン・ダービーの重要性を強調せず

キヴが、海外におけるミラノ・ダービーの世界的な魅力について自身の見解を示した上で、セリエAの公式戦を国外で開催する可能性についても考えを語った。

ダービーの重要性を評価する中で、キヴは「誰にとっても特別な試合だが、結局のところは他の試合と同じ一戦だ。インテルとミランは世界中で有名であり、間違いなく見る価値のある好ゲームになるだろう」と述べた。

また、イタリア国外でリーグ戦を行う案については、「実現すれば素晴らしいことだが、運営するのは簡単ではない」と付け加えた。