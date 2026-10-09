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翻訳者：
クリスティアン・キヴが、パルマ戦を前に「反インテル」の優勝争い論を一蹴。
キヴ、優勝争いをめぐるメディアの報じ方に疑問呈す
インテルのクリスティアン・キヴ監督は、アタランタのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が公の場で優勝争いについて言及した発言に関する質問に答えた。キヴ監督は、メディアがなぜ中立的に競争を伝えるのではなく、常に「アンチ・インテル」となる対抗馬を探そうとするのかと疑問を呈した。
王者はセリエAの5試合を終えて勝ち点13で2位につけている。
「なぜ『アンチ・ローマ』や『アンチ・コモ』、『アンチ・ユーベ』や『アンチ・ミラン』とは言わず、いつも『アンチ・インテル』ばかりが語られるのか」キヴ監督はそう問いかけた。
- AFP
自称の王冠に頼ることなく、成功を目指して戦う
キヴは、スクデットの保持者であることが、ピッチ上で継続的に努力しなければ成功を保証するものではないと強調した。「自分たちがどういう存在かは分かっている。しかし、その競争力を良い形で結実させるには戦わなければならない」とキヴは語った。
「誰かに、自分たちが王冠を頭に載せたいと思っていることを思い出させてもらう必要はない。それを成し遂げるためには戦わなければならない」
「現時点でこうしたことを話すのはまだ早すぎる。自分たちには勝ち点13があり、勝ち点11のチームもある。まだ早すぎる」
過去の優勝シーズンから学んだ成熟さ
昨季のタイトル獲得シーズンを振り返り、キヴは、注目度の高いダービーで勝ち点を落とした後も相手を決して過小評価しなかったチームの成熟ぶりを称賛した。「紙の上の試合は何も語らない。すべての真実を伝えるものではなく、我々はそのことを認識している」とキヴは述べた。
「我々はダービーやその他の重要な試合には敗れたが、それ以外のどの試合でもミスをしなかった。だからこそ優勝したのだ」
「すべての試合に勝つために、汗を流し、全力を尽くさなければならない」
- Getty Images Sport
ジラルディーノ率いるパルマとの一戦へ準備万端
インテルは土曜日、サン・シーロでパルマを迎える。アウェーのパルマはカルロス・クエスタの退任を受け、新監督アルベルト・ジラルディーノの下で臨む。キブは、自身のチームに対し、相手は激しく戦い抜く力を持つだけに、厳しい戦いを覚悟すべきだと警戒を促した。
インテルはセリエAでの無敗スタートをさらに伸ばすことを目指す。
キブは、自分の選手たちが試合開始の笛から最大限の集中力を示すことを期待している。
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