インテルのクリスティアン・キヴ監督は、アタランタのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が公の場で優勝争いについて言及した発言に関する質問に答えた。キヴ監督は、メディアがなぜ中立的に競争を伝えるのではなく、常に「アンチ・インテル」となる対抗馬を探そうとするのかと疑問を呈した。

王者はセリエAの5試合を終えて勝ち点13で2位につけている。

「なぜ『アンチ・ローマ』や『アンチ・コモ』、『アンチ・ユーベ』や『アンチ・ミラン』とは言わず、いつも『アンチ・インテル』ばかりが語られるのか」キヴ監督はそう問いかけた。