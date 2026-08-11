その選手を巡る憶測は、リヴァプールがモナコとの親善試合で欠場したことを受け、最近になって一段と強まった。クラブは股関節の問題を公式な理由として挙げたが、その説明はサポーターを納得させるには至らず、移籍の噂をさらに加速させる結果となった。

情報筋によると、クラブ内で溝が深まっていることを踏まえると、袂を分かつ展開は避けられないものになりつつあるという。ジョーンズはすでに現在の所属先に対し、契約延長に応じる意思がないことを伝えており、事実上インテルにとっての活路を与える形となっている。