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クリスティアン・キヴが獲得を望む中、インテルはリヴァプールMFカーティス・ジョーンズへの関心を維持している
キヴがリヴァプールMFを獲得候補に据える
インテルによるリバプールMFジョーンズの獲得追求は、ここまで約8カ月続いている。この動きは今も続いており、その背景にはキヴの明確な要望がある。同監督はこのイングランド人MFを、自身の戦術システムに理想的に合う存在と見ている。
『Corriere dello Sport』によれば、キヴはこの万能型MFがチームにもたらすスピード、技術、戦術理解を重要な要素と考えているという。チーム内の他の選手たちと似た特長を持ちながらも、そのプレースタイルにはテクニカルスタッフを強く引きつける独自の資質があると評価されている。
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契約交渉の膠着が退団説を加速させる
その選手を巡る憶測は、リヴァプールがモナコとの親善試合で欠場したことを受け、最近になって一段と強まった。クラブは股関節の問題を公式な理由として挙げたが、その説明はサポーターを納得させるには至らず、移籍の噂をさらに加速させる結果となった。
情報筋によると、クラブ内で溝が深まっていることを踏まえると、袂を分かつ展開は避けられないものになりつつあるという。ジョーンズはすでに現在の所属先に対し、契約延長に応じる意思がないことを伝えており、事実上インテルにとっての活路を与える形となっている。
選手がイタリア移籍を視野に入れる
そのMFは、複数のクラブからの関心を断ることで、事態を動かそうと積極的に働きかけてきた。本人の最大の関心は、できるだけ早くイタリアで注目度の高い移籍を実現することにある。
しかし、両クラブの評価額には依然として大きな隔たりがある。インテルは現時点で、イングランド側が設定した高額な要求額を受け入れることに消極的であり、とりわけ中盤の陣容が依然として過剰気味であることもその理由となっている。
- Jan Huebner
様子見か、それとも土壇場でのオファーか？
今夏の合意成立が不可能だと判明した場合、インテルは代替案の検討に向けて十分な準備を整えている。現在の契約状況を踏まえると、その選手は1月にフリー加入するためのプレ契約を結べる可能性がある。
クラブ首脳のベッペ・マロッタ氏とピエロ・アウジリオ氏は、待機するリスクと、放出によって資金を捻出する選択肢を比較検討している。ダビデ・フラッテージやクリスティアン・アスラニのような選手が近く退団すれば、クラブはリヴァプールの評価額を満たすため、より良い条件のオファーを提示できる可能性がある。
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