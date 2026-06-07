スタジアムのアナウンスでは「エリクセンは状況を考えれば良好だ」と伝えられ、直後にデンマークサッカー協会もチームドクターの最初の声明を発表した。 「クリスティアンは無事であり、自力でピッチを退いた。私の見るところ、ペースメーカーは正常に作動している」とモーテン・ボーセンは語った。「彼は一時意識を失ったが、すぐに意識を取り戻し、我々はすぐに彼と連絡を取ることができた」

昨季降格したVfLヴォルフスブルクも「クリスチャン、君のことを思っている」と声明を発表し、デンマークサッカー協会と連携して経過を見守っている。エリクセンは現在、オーデンセ大学病院で精密検査を受けている。

2021年6月12日、欧州選手権フィンランド戦で心停止となり蘇生処置を受けた際と同じ鮮明な記憶がよみがえる。 エリクセンは後に「5分間、私は死んでいた」と語った。当時、彼には除細動器が装着され、医師団は代表最多出場記録保持者である彼にプロキャリア継続の許可を与えている。