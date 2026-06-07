デンマーク代表クリスティアン・エリクセンが、EURO 2020で倒れてからほぼ5年後の同じ日、再びピッチで倒れた。 日曜、オーデンセでのウクライナとの親善試合65分、エリクセンは再びピッチに倒れた。VfLヴォルフスブルクに所属する34歳の彼は医療処置を受け、自力で救急車へ移動した。
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クリスティアン・エリクセンが親善試合中に再びピッチで倒れた。
スタジアムのアナウンスでは「エリクセンは状況を考えれば良好だ」と伝えられ、直後にデンマークサッカー協会もチームドクターの最初の声明を発表した。 「クリスティアンは無事であり、自力でピッチを退いた。私の見るところ、ペースメーカーは正常に作動している」とモーテン・ボーセンは語った。「彼は一時意識を失ったが、すぐに意識を取り戻し、我々はすぐに彼と連絡を取ることができた」
昨季降格したVfLヴォルフスブルクも「クリスチャン、君のことを思っている」と声明を発表し、デンマークサッカー協会と連携して経過を見守っている。エリクセンは現在、オーデンセ大学病院で精密検査を受けている。
2021年6月12日、欧州選手権フィンランド戦で心停止となり蘇生処置を受けた際と同じ鮮明な記憶がよみがえる。 エリクセンは後に「5分間、私は死んでいた」と語った。当時、彼には除細動器が装着され、医師団は代表最多出場記録保持者である彼にプロキャリア継続の許可を与えている。
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エリクセンはほぼ5年前の今日、心停止を起こした。
しかし、（スポーツ）法的な制約により、インテル・ミラノと契約していたイタリアでの移籍は実現できなかった。代表での活動を続けたエリクセンは、FCブレントフォード、マンチェスター・ユナイテッドを経て2025年9月にヴォルフスブルクへ加入。2027年までの契約を結んだが、チームは昨シーズンで2部へ降格した。
日曜の中継では、エリクセンが両手で胸を押さえ、ピッチに倒れる様子が映し出された。医療スタッフが即座に駆けつけ、選手たちは治療を囲んで視線を遮った。エリクセンが運ばれた後、両チームは腕を組んで輪になった。試合は中止となった。
この試合はデンマーク代表がW杯出場権を得ていなかったため、親善試合に過ぎなかった。 選手たちは治療中に壁となり視線を遮った。エリクセンがピッチを離れると、両チームは腕を組んで輪になった。試合は中止となった。
チームドクターのボーセン氏は「エリクセンは病院で検査中だ。原因は不明だが、彼は元気で、選手たちに挨拶を頼んできた」と語った。