テレビ映像ではエリクセンが両手で胸を押さえピッチに倒れ込み、医療スタッフが即座に駆け寄った。選手たちはキャプテンの治療を囲んで隠すように並び、エリクセンが運ばれた後、デンマークとウクライナの選手たちは腕を組んで輪になった。

エリクセンはブンデスリーガのVfLヴォルフスブルクから降格したばかり。ほぼ5年前、2021年6月12日の欧州選手権グループリーグ・フィンランド戦でも心停止を起こし、蘇生措置を受けていた。「5分間、私は死んでいた」と彼は後に語った。

その後、彼には除細動器が埋め込まれた。医師団は、代表出場記録保持者である彼に対し、プロキャリアを継続する医学的な許可を与えていた。しかし、（スポーツ）法的な理由から、彼がインテル・ミラノと契約していたイタリアでは、これが認められなかった。

その後も代表でプレーを続け、FCブレントフォード、マンチェスター・ユナイテッドを経て2025年9月にヴォルフスブルクに移籍。2027年までの契約を結んでいる。