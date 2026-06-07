日曜、オーデンセでのウクライナ戦で事件が発生し、試合は中止。デンマークサッカー協会によると、34歳の選手は意識があり、容体は良好だという。
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クリスティアン・エリクセンが再びピッチで倒れた。W杯親善試合での騒動。
チームドクターのモーテン・ボーセン氏は「ペースメーカーは正常に機能している。彼は一時的に意識を失ったがすぐに回復し、我々はすぐ連絡を取れた」と語った。現在は原因を特定するため病院でさらに検査を受けており、我々は彼と病院の医師と常に連絡を取っている。
65分に倒れた後、試合は15分後に主審によって終了となった。エリクセンは応急処置を受けた後、自力で立ち上がり、救急車へと向かった。試合中断時点でデンマークは2対1でリードしており、エリクセンは先発出場し、前半にイエローカードを受けていた。
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エリクセンはほぼ5年前の今日、心停止を起こした。
テレビ映像ではエリクセンが両手で胸を押さえピッチに倒れ込み、医療スタッフが即座に駆け寄った。選手たちはキャプテンの治療を囲んで隠すように並び、エリクセンが運ばれた後、デンマークとウクライナの選手たちは腕を組んで輪になった。
エリクセンはブンデスリーガのVfLヴォルフスブルクから降格したばかり。ほぼ5年前、2021年6月12日の欧州選手権グループリーグ・フィンランド戦でも心停止を起こし、蘇生措置を受けていた。「5分間、私は死んでいた」と彼は後に語った。
その後、彼には除細動器が埋め込まれた。医師団は、代表出場記録保持者である彼に対し、プロキャリアを継続する医学的な許可を与えていた。しかし、（スポーツ）法的な理由から、彼がインテル・ミラノと契約していたイタリアでは、これが認められなかった。
その後も代表でプレーを続け、FCブレントフォード、マンチェスター・ユナイテッドを経て2025年9月にヴォルフスブルクに移籍。2027年までの契約を結んでいる。