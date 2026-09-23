エリクセンがドイツのクラブを離れる決断に至った決定的な要因は、家族だった。デンマーク代表の歴代最多出場選手は、迅速かつ友好的な形で解決に至ったことへの深い感謝を示した。

「現時点で私にとって重要なのは、デンマークにいる家族のそばにいることだ」と、エリクセンはクラブの公式ウェブサイトで説明した。「一緒に解決策を見つけることができてうれしく思う。ヴォルフスブルクでの時間は、多くの良いことも悪いこともあった。

「クラブは今、ブンデスリーガ復帰を目指す上で良い体制にあると分かっているし、VfLには成功する未来が待っていると確信している。VfLとヴォルフスブルクでの在籍期間中に私を支えてくれたすべての人に、心から感謝したい。皆さんのためにプレーできたことは私にとって大きな喜びであり、この期間をこれからも懐かしく振り返るだろう」







