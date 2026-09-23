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クリスティアン・エリクセンがヴォルフスブルク退団！MFが家族のもとへ戻るため契約を早期解除へ
エリクセンがヴォルフスブルクでの在籍に終止符を打つ
エリクセンのヴォルフスブルクでの歩みは、予定より早く終わりを迎えた。デンマーク代表はドイツのクラブと双方合意に達し、契約を解除した。MFの契約は当初、2027年夏までとなっていた。
しかし、このベテラン司令塔はデンマークにいる家族の近くへ移るため、自身の契約上の義務から早期に解放されることを求めていた。ヴォルフスブルクはその意向を尊重し、今週になって退団を正式に確認した。この双方合意による別れは、デンマークのスターが築いてきた輝かしいクラブキャリアにおける、短いながらも出来事の多い章の終わりとなった。
家族のそばで過ごすため、故郷へ戻る
エリクセンがドイツのクラブを離れる決断に至った決定的な要因は、家族だった。デンマーク代表の歴代最多出場選手は、迅速かつ友好的な形で解決に至ったことへの深い感謝を示した。
「現時点で私にとって重要なのは、デンマークにいる家族のそばにいることだ」と、エリクセンはクラブの公式ウェブサイトで説明した。「一緒に解決策を見つけることができてうれしく思う。ヴォルフスブルクでの時間は、多くの良いことも悪いこともあった。
「クラブは今、ブンデスリーガ復帰を目指す上で良い体制にあると分かっているし、VfLには成功する未来が待っていると確信している。VfLとヴォルフスブルクでの在籍期間中に私を支えてくれたすべての人に、心から感謝したい。皆さんのためにプレーできたことは私にとって大きな喜びであり、この期間をこれからも懐かしく振り返るだろう」
ドイツに長く残る足跡を刻む
エリクセンは1年前、大物フリーエージェントとしてクラブに加入した。プレミアリーグで300試合以上に出場し、欧州でも豊富な経験を持つなど、チームに計り知れない実績をもたらした。
ヴォルフスで過ごした唯一のシーズンで、このMFはブンデスリーガ、DFBポカール、そして残留プレーオフを通じて34試合に出場。浮き沈みのある厳しいシーズンの中で、3ゴール10アシストを記録した。短い在籍期間ではあったが、スポーツ担当マネージングディレクターのディーター・ヘッキングは、ピッチ内外におけるこのベテランの人柄を称賛した。
「彼は並外れたキャリアの中ですでに多くを経験し、多くを成し遂げてきた」とヘッキング氏は語った。「それだけに、VfLで私たちが知ることになった彼が、どれほど親しみやすく、地に足のついた人物だったかは、なおさら特筆すべきことだ。ここでの時間は短かったが、チームメート、スタッフ、そしてファンに永続的な印象を残した。クリスティアンに感謝するとともに、彼とその家族の今後に幸多からんことを願っている」
- AFP
新たな章への道を切り開く
契約問題が完全に解決したことで、エリクセンは今やサッカー選手としての次の一歩を自由に決められる状況にある。本人が愛する家族のそばにいたいという希望を明かしていることから、母国デンマークでクラブでのプレーに復帰する可能性は極めて高い。一方、ヴォルフスブルクは経験豊富な司令塔を欠く中で再建に取り組み、ブンデスリーガ復帰に向けた昇格を目指すことになる。
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