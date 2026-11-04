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ライブ
USWNT Newsers GFXGOAL
Ryan Tolmich
翻訳者：

クリスチャン・プリシッチ、フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニーが米国男子代表に復帰。キャバン・サリバンとマティス・アルバートもネーションズリーグのハイチ戦に向けて代表の座を維持

アメリカ
ハイチ 対 アメリカ
ハイチ
CONCACAFネーションズリーグ

マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、間もなく行われるCONCACAFネーションズリーグ準々決勝に向け、男子アメリカ代表の25人を選出した。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バログンら主力が復帰。直近の代表合宿で好印象を残した若手のカヴァン・サリバン、ジュリアン・ホール、マティス・アルバートらも引き続きメンバーに名を連ねた。

次の試合
HAI

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CONCACAFネーションズリーグ

2026年11月14日

USA

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  • imago-sport-1083944879.jpgZUMA Press Wire

    準決勝進出が懸かる

    米国代表は、来春のCONCACAFネーションズリーグ準決勝進出を懸け、ハイチ代表とのホーム＆アウェー方式の2試合に臨む。2030年に向けたサイクルで最初の公式戦となり、米国代表は大会の5大会の歴史で4度目の優勝を目指す。

    初戦は11月14日、マイアミのヌー・スタジアムで行われる。ハイチ国内では試合を開催できないため、この試合がハイチ代表のホームゲームとなる。米国代表はその3日後、シンシナティで第2戦を開催する。

  • imago-sport-1078275916.jpgSports Press Photo

    登録メンバー一覧

    GK： マット・フリーズ（ニューヨーク・シティFC）、ディエゴ・コッヘン（リンビーBK）、ブライアン・シュウェイク（ナッシュビル
    SC）

    DF： リード・ベイカー＝ホワイティング（ナッシュビルSC）、ジョージ・キャンベル（ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC）、セルジーニョ・デスト（PSV
    アイントホーフェン）、アレックス・フリーマン（ビジャレアル）、ニール・ピエール（フィラデルフィア・ユニオン）、ブライアン・レイノルズ（スタッド・レンヌ）、クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）、アントニー・ロビンソン（フラム）、オーストン・トラスティ（セルティック）
    MF： タイラー・アダムス（AFCボーンマス）、マティス・アルバート（ボルシア・ドルトムント）、セバスティアン・バーホルター
    （ミドルズブラ）、サンティアゴ・カスタニェダ（SCパーダーボルン）、ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）、アドリ・メフメティ（レッドブル・ニューヨーク）、ジオ・レイナ（RCストラスブール・アルザス）、マリク・ティルマン（バイヤー・レヴァークーゼン）
    FW： フォラリン・バログン（モナコ）、ジャスティン・エリス（オーランド・シティSC）、ジュリアン・ホール（レッドブル・ニューヨーク）、
    クリスティアン・プリシッチ（ACミラン）、キャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン）

  • imago-sport-1084393611.jpgIcon Sportswire

    チームを分析

    前回の代表合宿ではポチェッティーノ監督の下で13人が代表デビューを果たしたが、今回のメンバーで代表出場歴がないのはリード・ベイカー＝ホワイティングとサンティアゴ・カスタネダの2人だけだ。また、ブライアン・レイノルズはポチェッティーノ監督の就任後、これまで米国男子代表の合宿に参加したことがない。

    そのため、顔ぶれはおおむね見慣れたものだ。ワールドカップ後初の代表ウィークにペルー、チリ、メキシコ、カナダを相手に勝利を収めた直近のメンバーから、19人が引き続き選ばれた。また、昨夏のワールドカップを戦った26人のうち13人が名を連ねている。

    さらに、ネーションズリーグで少なくとも1度優勝した経験を持つ選手も10人いる。

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  • imago-sport-1079072822.jpgIcon Sportswire

    次はどうなる？

    アメリカ代表の選手たちは、今週末の所属クラブでの試合を終えた後、アトランタに順次集合し、11月14日の初戦でハイチと対戦する。

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