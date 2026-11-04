クリスチャン・プリシッチ、フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニーが米国男子代表に復帰。キャバン・サリバンとマティス・アルバートもネーションズリーグのハイチ戦に向けて代表の座を維持
- ZUMA Press Wire
準決勝進出が懸かる
米国代表は、来春のCONCACAFネーションズリーグ準決勝進出を懸け、ハイチ代表とのホーム＆アウェー方式の2試合に臨む。2030年に向けたサイクルで最初の公式戦となり、米国代表は大会の5大会の歴史で4度目の優勝を目指す。
初戦は11月14日、マイアミのヌー・スタジアムで行われる。ハイチ国内では試合を開催できないため、この試合がハイチ代表のホームゲームとなる。米国代表はその3日後、シンシナティで第2戦を開催する。
- Sports Press Photo
登録メンバー一覧
GK： マット・フリーズ（ニューヨーク・シティFC）、ディエゴ・コッヘン（リンビーBK）、ブライアン・シュウェイク（ナッシュビル
SC）
DF： リード・ベイカー＝ホワイティング（ナッシュビルSC）、ジョージ・キャンベル（ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC）、セルジーニョ・デスト（PSV
アイントホーフェン）、アレックス・フリーマン（ビジャレアル）、ニール・ピエール（フィラデルフィア・ユニオン）、ブライアン・レイノルズ（スタッド・レンヌ）、クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）、アントニー・ロビンソン（フラム）、オーストン・トラスティ（セルティック）
MF： タイラー・アダムス（AFCボーンマス）、マティス・アルバート（ボルシア・ドルトムント）、セバスティアン・バーホルター
（ミドルズブラ）、サンティアゴ・カスタニェダ（SCパーダーボルン）、ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）、アドリ・メフメティ（レッドブル・ニューヨーク）、ジオ・レイナ（RCストラスブール・アルザス）、マリク・ティルマン（バイヤー・レヴァークーゼン）
FW： フォラリン・バログン（モナコ）、ジャスティン・エリス（オーランド・シティSC）、ジュリアン・ホール（レッドブル・ニューヨーク）、
クリスティアン・プリシッチ（ACミラン）、キャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン）
- Icon Sportswire
チームを分析
前回の代表合宿ではポチェッティーノ監督の下で13人が代表デビューを果たしたが、今回のメンバーで代表出場歴がないのはリード・ベイカー＝ホワイティングとサンティアゴ・カスタネダの2人だけだ。また、ブライアン・レイノルズはポチェッティーノ監督の就任後、これまで米国男子代表の合宿に参加したことがない。
そのため、顔ぶれはおおむね見慣れたものだ。ワールドカップ後初の代表ウィークにペルー、チリ、メキシコ、カナダを相手に勝利を収めた直近のメンバーから、19人が引き続き選ばれた。また、昨夏のワールドカップを戦った26人のうち13人が名を連ねている。
さらに、ネーションズリーグで少なくとも1度優勝した経験を持つ選手も10人いる。
- Icon Sportswire
次はどうなる？
アメリカ代表の選手たちは、今週末の所属クラブでの試合を終えた後、アトランタに順次集合し、11月14日の初戦でハイチと対戦する。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。