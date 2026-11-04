前回の代表合宿ではポチェッティーノ監督の下で13人が代表デビューを果たしたが、今回のメンバーで代表出場歴がないのはリード・ベイカー＝ホワイティングとサンティアゴ・カスタネダの2人だけだ。また、ブライアン・レイノルズはポチェッティーノ監督の就任後、これまで米国男子代表の合宿に参加したことがない。

そのため、顔ぶれはおおむね見慣れたものだ。ワールドカップ後初の代表ウィークにペルー、チリ、メキシコ、カナダを相手に勝利を収めた直近のメンバーから、19人が引き続き選ばれた。また、昨夏のワールドカップを戦った26人のうち13人が名を連ねている。

さらに、ネーションズリーグで少なくとも1度優勝した経験を持つ選手も10人いる。