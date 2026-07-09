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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

クリスチャン・プリシッチの「ゴールデンボーイ」時代は終わった。いま、米国代表での功績を確かなものにする戦いが始まる。

Analysis
アメリカ合衆国
クリスティアン・プリシッチ
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ベルギー
ベルギー
ワールドカップ

今週は誰もがこのウインガーを批判しようとしている。長年の活躍を経て、彼の評価は今、議論の的だ。

足を引きずりピッチを去るプリシッチ。その瞬間、試合は決まった。ベルギーが3－1でリードし、一時盛り返した米国にはもう逆転の術がなかった。W杯敗退は確定した。

しかし、変化はそれだけではありませんでした。ベンチに腰を下ろし、頭を抱えて苦悩を浮かべる彼の姿によって、米国代表最大のスターとしての「レガシー」もまた、その瞬間に色褪せたのです。 この先、彼を取り巻く議論が以前と同じになることはない。長年にわたり、彼の物語は「希望」を中心に語られてきた。だが、その希望の物語も、彼がピッチを去った瞬間、幕を閉じた。

試合後、プリシッチは批判の矢面に立たされた。コメンテーターは「精神的にも肉体的にも弱い」と語り、ファンはパフォーマンスと反応に失望を口にした。それまで彼について語らなかった人々でさえ、この最悪な一夜だけを根拠にキャリア全体を論じた。

だが、大局的に見れば、その批判が正しいかどうかはほとんど問題ではない。 認識こそが現実であり、彼への見方は一夜で変わった。もはや希望の象徴でも新時代の顔でもなく、サッカー界のレブロン・ジェームズとも呼ばれない。今、彼は初めて批判と厳しい視線にさらされている。公平かは別として、外野は「期待外れ」と見る。

正当か否かは別として、次のキャリア段階は、この新たな評価にどう応え、USMNTの「ゴールデンボーイ」から複雑な存在への転換をどう乗り切るかによって決まる。プリシッチは常に定義しがたい選手だったため、サッカー界での彼の立場をめぐる議論もまた複雑になっている。

これからは、これまで欠けていた微妙なニュアンスが求められる。彼自身も、彼を支える人々にとっても、今は感情が揺れる時期だ。USMNTのワールドカップ敗退から数日、その感情が支配的になっている。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    期待外れのワールドカップ

    プリシッチのワールドカップでの活躍は期待外れだった。本人が認めているように、評論家や記者の指摘を待つまでもない。

    「残念だ」と彼は試合後に語った。「チームを後押しし、強豪を破って次の段階へ進むために、自分が期待していたような決定的な瞬間をなかなか作り出せなかった。もちろん自分自身には失望しているが、前向きでいたい」

    「僕たちは世界トップクラスのチームと互角に戦えるようになりたい」と彼は付け加えた。「まだ乗り越えるべき次のステップが残っているが、その壁はすぐそこにある」

    夏のはじめは好調だった。2026年に入ってから得点を挙げていなかったプリシッチは、大会前のセネガル戦でゴールを決め、勢いをつけた。ワールドカップ初戦のパラグアイ戦では前半45分間だけ出場し、1アシストを記録。もう1つのゴールも演出するなど好パフォーマンスを見せた。

    しかし、その直後に負傷した右ふくらはぎを再び痛め、ハーフタイムに途中交代。オーストラリア戦を欠場し、トルコ戦で途中出場、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦ではフル出場したものの、チームが10人となった後半は最前線で孤立した。

    大会を通じてゴールはゼロ、アシストは1回だけ。ベルギー戦ではキャリアワースト級のパフォーマンスとなり、11回もボールを失って批判を浴びた。

    チームが崩れ始めた終盤、彼は再び負傷し途中交代。SNSの批評家は「チームを見捨てた」と非難したが、それは事実ではなくとも、印象は長く残るだろう。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    負傷をめぐる議論

    プリシッチの負傷による途中交代を批判する声は絶えなかった。その一部は過去の経緯に焦点を当てていた。ベルギー戦で途中交代したため、プリシッチは出場したワールドカップ7試合のうち3試合で途中交代し、そのうち1試合は負傷で欠場していた。

    議論はメンタル面にも及んだ。元米国代表のランドン・ドノバンが意見を述べた。

    Unfiltered Soccerポッドキャストでティム・ハワードと語り、「交代を申し出たという報道があるが、真偽は不明だ」と述べた 「だが事実として、自国開催のW杯決勝トーナメントで彼は足を痛めずにピッチを去った。 君も僕とプレーしたから分かるはずだ。僕ならフィールドから引きずり出されるまで戦うし、医者に「何としても残るから必要な処置をしてくれ」と訴えていただろう。」

    ドノバンはさらにこう付け加えた。「彼が試合に残らなかったなんて信じられなかったよ。もし明日目が覚めて彼が足を骨折していたとしても……まあ、いいさ、全然構わないよ。」

    プリシッチは骨折しなかったが、脛骨と腓骨に微小骨折と骨挫傷があると米国サッカー協会が発表した。木曜日、彼は松葉杖で移動しており、米国が勝ち進んでいても残りの試合は出場できなかっただろう。

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    「rest」というコメント

    批判の多くは怪我そのものではなく、プリシッチの対応に向けられた。試合後、彼は「休む時間がある」と発言したと報じられ、SNSや元選手から非難された。

    元米国女子代表のスター、カーリ・ロイドはXに「休むのは現役を退いてから」と投稿した。

    発言には一理あっても、広報的には時期が悪かった。チームがW杯を去った経緯へのフラストレーションが溜まる中、ファンには「休む準備ができている」という言葉が突き刺さった。

    ただし、発言は文脈から切り取られていた面もある。試合直後のプリシッチは感情的になっており、特に自身の怪我については「辛かった」と語っている。

    「最悪だった」と彼は記者団に語った。「この大会では、以前にも一度怪我をした上に、今度はまた怪我をしてしまった。そう、最悪だった。きつかった。受け入れるのが難しかったよ」

    さらに、昨夏のゴールドカップを休んでまで調整したにもかかわらず結果を出せず、休養が体調改善につながったかは疑問視されている。

    結果として、ほぼすべてが裏目に出た。彼は今、周囲の評価の変化と向き合わなければならない。

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    性格に関する議論

    プリシッチをめぐる議論でよく言われるのは、彼の性格が能力に追いついていないということだ。ピッチでは存在感があるが、ピッチを離れると違う。彼は物静かで内気だ。注目されることを求めず、むしろ苦手とする。競争の激しいプロサッカーを愛しているが、名声にはできるだけ耐えようとしている。

    だが、物静かな態度は周囲に好意的に受け取られにくい。不調のときは「よそよそしい」、敗戦のあとは「無関心」と見なされる。厳しい場面では怒りや憤りを示せと求められるが、彼はそうしない。いつも通り、自分の世界に引きこもるだけだ。

    欠点だろうか？ いいえ、単なる性格だが、世間はそう見ない。こうした批判を受けたのはプリシッチが初めてではない。リオネル・メッシも長年、アルゼンチン人の期待に応えられないとして同じ批判を受けてきた。プリシッチはメッシではないが、この夏示されたように、公での振る舞いは似ている。

    しかし、その態度が批判を招くのも事実。特に現役時代から声を張り上げ、解説者となってさらに大声で語るUSMNTのレジェンドたちからすると、なおさらだ。

    「これは彼を助け、彼の人生を永遠に変えるチャンスだ」とドノバンは語った。「最大の問題の一つは、私が米国サッカー協会の関係者、スポンサー、チームメイト、スタッフ、コーチたちと話してきたところ、周囲の人々は彼を取り巻く状況の対処にうんざりしているということだ」

    ドノバンはさらに、問題の本質はプリシッチ自身ではなく、彼を取り巻く環境にあると指摘した。

    「問題なのは彼本人というより、彼のエージェントや家族、取り巻きだ」とドノバンは語った。「みんな、彼らの態度にうんざりしている。彼らは人を粗末に扱い、物事をずさんに進める。『インタビューはできますか？』と尋ねても、いつも『ダメだ』と言われる。いつも『彼に近づくことはできない』と言われるんだ。 いつも試合の実況を担当する解説者がそばを通り過ぎても、彼はいちども挨拶しない。ほかの選手なら近づいて握手し、「こんにちは」と声をかけてくれるのに。

    「彼には近づきにくい雰囲気がある。でも原因は彼自身ではなく周囲の人たちだ。彼らはそれをやめ、彼も男らしく『これでは自分のためにならない』と伝えるべきだ。」

    すべてが批判の対象になっている。これがプリシッチと彼の周囲が向き合うべき現実だ。

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    次の段階

    10年前、プリシッチはアメリカサッカー界の「ゴールデンボーイ」として登場した。しかし今回のW杯でその立場は崩れた。サッカー専門メディアだけでなく全国紙も彼を批判し、「疑わしきは罰せず」の配慮は消えた。

    批判はプレーだけでなく人柄にも及び、公平かどうかは別として、実際に起こっているという事実が重要だ。 長年にわたり、彼は米国代表史上最高の選手になる道を歩んでいた。しかし今、期待外れだという評価が定着した。10年間、人々を鼓舞し、自らも鼓舞されてきた彼にとって、これは衝撃的な転換だ。

    まだ27歳。物語は終わっていない。この章が最悪のものになるか、彼を定義づけるものになるかは分からない。だが、それを変えられるのはプリシッチだけだ。

    そのためには？ 答えは簡単ではない。彼は休養後ミラノに戻り、欧州での挑戦を続けるだろう。代表は9月に再始動し、次の目標へ歩み出す。サッカーはワールドカップで失敗しても止まらない。

    だからこそ、プリシッチの結末は未だ決まっていない。 先行きは確かに暗くなった。この状況から立ち直るのは容易ではない。今週、彼を強く批判した世論を取り戻すのも極めて難しい。今回のW杯は彼のレガシーに汚点として残り、消えることはない。それでもプリシッチにできるのは、立ち直り、あらゆる手段で再び心を掴み、レガシーを築き続けることだけだ。

    「僕はこの立場にいたい。だから、どんなことがあってもこの立場を変えるつもりはない」と、彼はワールドカップ前にGOALに語った。「正直なところ、この立場にいられることは特権だ。僕はこの瞬間を生き、最善を尽くそうとしている。人々がそのことを理解してくれることを願っている。」

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