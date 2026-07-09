クリスチャン・プリシッチの「ゴールデンボーイ」時代は終わった。いま、米国代表での功績を確かなものにする戦いが始まる。

足を引きずりピッチを去るプリシッチ。その瞬間、試合は決まった。ベルギーが3－1でリードし、一時盛り返した米国にはもう逆転の術がなかった。W杯敗退は確定した。

しかし、変化はそれだけではありませんでした。ベンチに腰を下ろし、頭を抱えて苦悩を浮かべる彼の姿によって、米国代表最大のスターとしての「レガシー」もまた、その瞬間に色褪せたのです。 この先、彼を取り巻く議論が以前と同じになることはない。長年にわたり、彼の物語は「希望」を中心に語られてきた。だが、その希望の物語も、彼がピッチを去った瞬間、幕を閉じた。

試合後、プリシッチは批判の矢面に立たされた。コメンテーターは「精神的にも肉体的にも弱い」と語り、ファンはパフォーマンスと反応に失望を口にした。それまで彼について語らなかった人々でさえ、この最悪な一夜だけを根拠にキャリア全体を論じた。

だが、大局的に見れば、その批判が正しいかどうかはほとんど問題ではない。 認識こそが現実であり、彼への見方は一夜で変わった。もはや希望の象徴でも新時代の顔でもなく、サッカー界のレブロン・ジェームズとも呼ばれない。今、彼は初めて批判と厳しい視線にさらされている。公平かは別として、外野は「期待外れ」と見る。

正当か否かは別として、次のキャリア段階は、この新たな評価にどう応え、USMNTの「ゴールデンボーイ」から複雑な存在への転換をどう乗り切るかによって決まる。プリシッチは常に定義しがたい選手だったため、サッカー界での彼の立場をめぐる議論もまた複雑になっている。

これからは、これまで欠けていた微妙なニュアンスが求められる。彼自身も、彼を支える人々にとっても、今は感情が揺れる時期だ。USMNTのワールドカップ敗退から数日、その感情が支配的になっている。