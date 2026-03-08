ミランがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す中、ルカ・モドリッチは40歳にして中盤の要として活躍を続けている。ロッソネリが新たな契約条件に合意し、サン・シーロでの長期滞在を望むもう一人の選手だ。

同バロンドール受賞者であるシェフチェンコは、彼の将来についてこう語った。「彼の中にこの情熱がある限り、残留すべきだ。カリスマ性がありながらも負担にならず、常に無償でチームに貢献し、自らを捧げる姿勢を知っているからだ」

「彼は今シーズン驚異的な活躍を見せている。我々が知る彼の卓越した資質は言うまでもない。対戦経験もあるが、彼の試合の読み方は圧巻だ。アスリートとしての働きは単なるサッカー選手を超えている。そして何よりも、彼は素晴らしい人間性を持つ善良な人物だ。 どんな相手と対戦しても、常に同じクオリティと野心を持ち続ける姿が見える。彼は威圧せず、謙虚にチームを引っ張る。激しいプレーと自己犠牲、チームスピリットで戦う。

「彼がミランにいることを嬉しく思う。ミランでプレーすることは常に特別なことであり、彼のキャリアを豊かにするからだ。そしてロッソネリのサポーターのためにも嬉しい。彼らはそれだけの価値がある。彼は若手選手たち、そして当然ながらチームメイトたちにとって、強く共感を呼び、追随したくなるような存在感を放っている」

セリエAで2位につけるミランは、日曜日に宿敵インテルとのダービー戦に臨む。プリシッチは過去にもこの試合で輝きを放っており、再びその価値を疑う者たちに証明しながら、再び活躍することを望んでいる。