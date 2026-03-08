Getty
クリスチャン・プリシッチの米国代表テーマの「神話」がACミランのレジェンド、アンドリー・シェフチェンコによって否定される。ワールドカップに関する主張が取り上げられる中での出来事だ。
プリシッチがACミランで最後にゴールを決めたのはいつですか？
サン・シーロでのキャリアを通じて自己最高記録を更新し続けているプリシッチは、今シーズンも得点で二桁に到達した。しかし、負傷が最近の彼の成長を幾分阻んでいる。
27歳のフォワードは過去9試合で得点を挙げられておらず、この得点なしの状態は12月28日までさかのぼる。今年に入ってまだ得点記録がなく、これはミラン関係者の一部にとって懸念材料となっている。
一部では、プルシッチが間もなく北米で開催される主要大会に意識が向いている可能性が指摘されている。彼自身、その大会が訪れる際には万全のコンディションで最高の状態にあることを強く望んでいるのは明らかだ。
米国代表のスター選手プリシッチは、自国開催のワールドカップを視野に入れているのか？
プルシッチが新契約の署名を遅らせていることから、チームへの献身性にも疑問が呈されている。しかし、ミランの象徴的存在だった元ストライカー、シェフチェンコは全く懸念していない。ウクライナ人はガゼッタ・デロ・スポルト紙にこう語った。「彼のクラスの選手がすでにワールドカップのことを考えているという神話は信じないでほしい。そんなことはありえない」
選手がピッチに立つ時、その瞬間は常にチームのために全力を尽くそうとするものだ。プリシッチは重要なゴールを決めてきたし、これからもACミランで、そしてワールドカップではアメリカ代表としてそうするだろう」
ミランのレジェンド、シェフチェンコがレアオを称賛
プルシッチが最近苦戦する中、ポルトガル人FWラファエル・レアオは輝きを取り戻した。シェヴチェンコ監督は、この力強い26歳の選手が潜在能力を発揮している様子を喜んでいる。さらなる成長が期待される。
ミランのレジェンド、シェフチェンコはこう付け加えた。「ラファは真の成熟を見せている。本来のポジションではない役割で最高の自己表現を試み、監督の要求に応えようとしている。求められていることをチームのために新たな挑戦として受け入れている。それに加え、彼は得点を決めている」
「カペッロ監督の指摘は正しい。彼のインタビューを読んだが、レアオはセンターフォワードではないが、役割を完璧にこなしている。スペースを突いて常に攻撃参加する姿勢だ。この点でアッレグリ監督は適切なバランスを見出した。速攻を重視するなら、ラファのスプリント能力は不可欠だ。 だから彼にボールキープや[ズラタン]イブラヒモビッチのようなナンバーナインを求められない。彼の特性は異なるのだ」
モドリッチはサン・シーロでの契約延長に合意するか？
ミランがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す中、ルカ・モドリッチは40歳にして中盤の要として活躍を続けている。ロッソネリが新たな契約条件に合意し、サン・シーロでの長期滞在を望むもう一人の選手だ。
同バロンドール受賞者であるシェフチェンコは、彼の将来についてこう語った。「彼の中にこの情熱がある限り、残留すべきだ。カリスマ性がありながらも負担にならず、常に無償でチームに貢献し、自らを捧げる姿勢を知っているからだ」
「彼は今シーズン驚異的な活躍を見せている。我々が知る彼の卓越した資質は言うまでもない。対戦経験もあるが、彼の試合の読み方は圧巻だ。アスリートとしての働きは単なるサッカー選手を超えている。そして何よりも、彼は素晴らしい人間性を持つ善良な人物だ。 どんな相手と対戦しても、常に同じクオリティと野心を持ち続ける姿が見える。彼は威圧せず、謙虚にチームを引っ張る。激しいプレーと自己犠牲、チームスピリットで戦う。
「彼がミランにいることを嬉しく思う。ミランでプレーすることは常に特別なことであり、彼のキャリアを豊かにするからだ。そしてロッソネリのサポーターのためにも嬉しい。彼らはそれだけの価値がある。彼は若手選手たち、そして当然ながらチームメイトたちにとって、強く共感を呼び、追随したくなるような存在感を放っている」
セリエAで2位につけるミランは、日曜日に宿敵インテルとのダービー戦に臨む。プリシッチは過去にもこの試合で輝きを放っており、再びその価値を疑う者たちに証明しながら、再び活躍することを望んでいる。
