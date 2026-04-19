クリスチャン・プリシッチに「警鐘」は鳴っているのか。不調のACミランFWを巡り、テイラー・トゥエルマンが自国開催W杯を控える米国代表の疑問に答える。

トゥエルマン氏によると、米国代表の成功は3本の柱にかかっている。選手層は過去より厚くなったが、大会で勝ち進むには中核となるリーダーシップが不可欠だ。同氏は、世界レベルのパフォーマンスを発揮しなければならない選手としてプリシッチ、ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムスの3名を挙げた。 トゥエルマンは「ワールドカップで最高パフォーマンスを発揮すべきはプリシッチ、マッケニー、アダムスだ。この世代の顔であり、チームを象徴する3人だ」と説明した。

この3人がチームの鼓動を左右する。彼らが顔となる存在だ。この3人を見れば、これがこの世代だと分かる。 不確定要素は多いが、この3人が高いレベルでプレーしなければ、米国が輝く瞬間はない。彼らは今の局面を理解し、チーム内での役割を把握している。米国が成果を上げるには、この3人が最高の状態になければならない」