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クリスチャン・プリシッチに「警鐘」は鳴っているのか。不調のACミランFWを巡り、テイラー・トゥエルマンが自国開催W杯を控える米国代表の疑問に答える。
2026年に向けたプリシッチのコンディションへの懸念
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米国男子代表の成功に欠かせない3人
トゥエルマン氏によると、米国代表の成功は3本の柱にかかっている。選手層は過去より厚くなったが、大会で勝ち進むには中核となるリーダーシップが不可欠だ。同氏は、世界レベルのパフォーマンスを発揮しなければならない選手としてプリシッチ、ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムスの3名を挙げた。 トゥエルマンは「ワールドカップで最高パフォーマンスを発揮すべきはプリシッチ、マッケニー、アダムスだ。この世代の顔であり、チームを象徴する3人だ」と説明した。
この3人がチームの鼓動を左右する。彼らが顔となる存在だ。この3人を見れば、これがこの世代だと分かる。 不確定要素は多いが、この3人が高いレベルでプレーしなければ、米国が輝く瞬間はない。彼らは今の局面を理解し、チーム内での役割を把握している。米国が成果を上げるには、この3人が最高の状態になければならない」
キャプテン・アメリカへの信頼を保つ
クラブでも代表でも得点が伸び悩み「警鐘」が鳴らされているが、プリシッチの才能が開花すると見る声が多数だ。米国代表では大舞台で結果を出すスターが多く、コーチ陣は6月12日までに彼がリズムを取り戻すことを期待している。
「プリシッチの献身性は一度も心配したことがない。問題はコンディションだけで、今は波があるだけだ。この夏、最高のパフォーマンスを見せてくれると確信している」とトゥエルマンは語った。
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欧州の強豪、スペインとフランスを追いかけて
世界情勢を考えると、トウェルマンは米国代表が世界トップと肩を並べるには大きな壁があると見る。ESPNはスペインとフランスを最有力と評価しており、トウェルマンも南米勢よりこの見解に同意する。彼は米国が「特別な」快進撃をするにはグループリーグ突破が必要だと語る。
優勝候補について彼は「ブラジルについては意見が分かれる。選手層の厚さではスペインとフランスが他を圧倒する。おそらくスペインが優位だが、フランス代表は最も才能に恵まれており、3大会連続で決勝に進むだろう」と語った。