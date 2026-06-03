Getty
翻訳者：
クリスチャン・プリシッチに加え、USMNTの「外せない」メンバーに4名が追加された。一方、ブラッド・フリーデルは「キャプテン・アメリカ」と呼ばれるプリシッチへの過度な期待を否定した。
プリシッチ、21試合ぶり得点で感覚取り戻す
大会は6月11日開幕。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは2日目の試合で、カリフォルニア州イングルウッドのSoFiスタジアムにてパラグアイと対戦する。
チームは土曜日にドイツと親善試合を行い、セネガル戦では3-2で勝利して関係者を驚かせた。その試合でプリシッチは今年初得点をマークした。
27歳のフォワードは2023年にチェルシーからACミランへ移籍後、自己最多得点をマークしたが、2026年は苦戦している。セリエAでの最後の得点は2025年12月28日だった。
- Getty
米国男子代表は「黄金世代」の才能ある選手たちと活動している。
クラブと代表を合わせ21試合を消化した後、アフリカ勢との試合でようやく調子を取り戻した。世界最大の大会を彩る絶好のタイミングで得点が生まれることを期待したい。
北米開催の大会では、米国代表の輝かしいスターに期待がかかるが、重圧は一人では背負えない。幸い、欧州でプレーする他の選手たちも実績を積み、スポットライトの下で活躍できる。
プリシッチと並んで、USMNTで欠かせない存在となったのは誰か？
代表メンバーの選出基準、特にプリシッチが国内リーグの調子に関係なく選ばれる理由について、元米国代表GKフリーデルはMrQ提供のGOALインタビューでこう語った。「大事なのは、選手が自分たちに“値段”をつけないこと。 ご存知のように、彼が6000万ポンドで移籍したときSNSは騒然となり、人々は金額だけを見て「彼は最高で、リーダーで、すべてを兼ね備えている」と決めつけた。だが、誰もがリーダーになれるわけではない。
私は彼に干渉せず、プレッシャーを与えず、ただプレーさせてサッカーを楽しませるべきだと思う。そうすれば、本来の素晴らしいプリシッチが見られるはずだ。もし彼がチームの顔としてあらゆるインタビューの先頭に立たなければならないとしたら、それは大きな負担になるだろう。
「チームの核を見れば、クリス・リチャーズ、アントニー・ロビンソン、タイラー・アダムス、ウェストン・マッケニーが万全であることがもっと重要だ。
彼らこそ外せない選手だ。この4人がいれば他は補完役でよく、批判は彼らに向ければいい。なぜなら、彼らはそれを簡単に受け止められるからだ」
- Getty
2026年の自国開催ワールドカップで、アメリカ代表はどこまで勝ち進むだろうか？
今夏、プリシッチ、アダムス、マッケニーが期待に応えれば、米国代表は拡大されたW杯で決勝トーナメント進出を狙えるダークホースだ。
ベスト32進出が最低限の目標だが、ノックアウトステージに入れば何が起こってもおかしくない。「キャプテン・アメリカ」は絶好のタイミングで力を取り戻した。スター揃いのチームは、この大舞台で彼と共に“マーベル”な活躍をする準備ができている。