代表メンバーの選出基準、特にプリシッチが国内リーグの調子に関係なく選ばれる理由について、元米国代表GKフリーデルはMrQ提供のGOALインタビューでこう語った。「大事なのは、選手が自分たちに“値段”をつけないこと。 ご存知のように、彼が6000万ポンドで移籍したときSNSは騒然となり、人々は金額だけを見て「彼は最高で、リーダーで、すべてを兼ね備えている」と決めつけた。だが、誰もがリーダーになれるわけではない。

私は彼に干渉せず、プレッシャーを与えず、ただプレーさせてサッカーを楽しませるべきだと思う。そうすれば、本来の素晴らしいプリシッチが見られるはずだ。もし彼がチームの顔としてあらゆるインタビューの先頭に立たなければならないとしたら、それは大きな負担になるだろう。

「チームの核を見れば、クリス・リチャーズ、アントニー・ロビンソン、タイラー・アダムス、ウェストン・マッケニーが万全であることがもっと重要だ。

彼らこそ外せない選手だ。この4人がいれば他は補完役でよく、批判は彼らに向ければいい。なぜなら、彼らはそれを簡単に受け止められるからだ」