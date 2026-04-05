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クリスチャン・ノルガード、サウサンプトンに衝撃のFAカップ敗戦を喫した試合で「極めて愚かな失点」を許したアーセナルのチームメイトを痛烈に批判
アーセナルの守備のミス
試合の転機は、アーセナルが勢いを取り戻しつつあるかに見えた瞬間に訪れた。前半にロス・スチュワートに先制点を許したものの、68分にヴィクトル・ジョケレスが同点ゴールを決めた。しかし、その後、判断ミスが重なり、チャンピオンシップのチームに再びリードを許すこととなった。この展開は、ノルガードにとって受け入れがたいものだった。同MFは、チームの敗北の決定的な要因となった具体的な守備のミスを指摘し、そのミスがシェイ・チャールズにセインツの準決勝進出を決めるゴールを許す結果となった。
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ノルガード、「無秩序な」プレーに不満を爆発させる
この敗戦について振り返り、ノルガード監督は次のように語った。「時折、少し混乱しすぎていた。相手はトランジションで非常に鋭く、我々はそれに対応しきれていなかった。特に後半は流れを掴んでいた。同点に追いついた直後、ゴールキックから極めて愚かな失点を許してしまったが、これは決して許されることではないし、受け入れられるものでもない。非常に悔しい結果だが、火曜日にはすでに重要な試合が控えている。我々の真価を示す時だ。」
衝撃的な敗退に言い訳は通用しない
調子の低下について、選手交代や怪我を理由に挙げる向きもあるかもしれないが、ノルガード監督はそうした見方を即座に否定した。彼は、この一戦に選ばれた選手たちは結果を出すだけの能力を十分に備えていたとし、責任はセント・メアリーズのピッチに立っていた選手たちのみにあると主張した。
「試合を支配していると感じた瞬間もあったが、相手に完全に押されていた瞬間もあった。全体として、十分とは言えない。しかし、もう少し勢いに乗れたはずの場面もあった。そうした場面では、もっと鋭さを発揮すべきだった。いや、今夜の試合に言い訳はない。怪我や選手起用の問題とは無関係だ。ピッチには非常に良いチームが揃っており、高いレベルで戦えるはずだった」とノルガードは付け加えた。
- AFP
アルテタ監督率いるチームへのプレッシャーが高まっている
この敗戦は、アーセナルの今シーズンの目標にとって大きな打撃となった。わずか2週間足らずの間に、2つのタイトル獲得への道が閉ざされてしまったからだ。FAカップの望みが絶たれた今、北ロンドンのクラブは、またしても無冠の年とならないよう、プレミアリーグの優勝争いとチャンピオンズリーグの戦いに全力を注ぐ必要がある。ノルガードは将来を見据えつつ、早急な対応の必要性を指摘して次のように締めくくった。「我々は立ち直らなければならない。 まだ戦うべき大きな大会が2つ残っている。」