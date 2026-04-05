クリスチャン・ノルガード、サウサンプトンに衝撃のFAカップ敗戦を喫した試合で「極めて愚かな失点」を許したアーセナルのチームメイトを痛烈に批判

調子の低下について、選手交代や怪我を理由に挙げる向きもあるかもしれないが、ノルガード監督はそうした見方を即座に否定した。彼は、この一戦に選ばれた選手たちは結果を出すだけの能力を十分に備えていたとし、責任はセント・メアリーズのピッチに立っていた選手たちのみにあると主張した。

「試合を支配していると感じた瞬間もあったが、相手に完全に押されていた瞬間もあった。全体として、十分とは言えない。しかし、もう少し勢いに乗れたはずの場面もあった。そうした場面では、もっと鋭さを発揮すべきだった。いや、今夜の試合に言い訳はない。怪我や選手起用の問題とは無関係だ。ピッチには非常に良いチームが揃っており、高いレベルで戦えるはずだった」とノルガードは付け加えた。