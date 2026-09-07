クリスタル・パレスのウィメンズ・スーパーリーグでの船出は、日曜日の開幕戦で競技規則違反があったことを受け、劇的な展開を迎えている。クリスタル・パレスはレクシー・ロイド＝スミスの前半のゴールでエヴァートンに1-0で勝利したが、その喜びは事務的な制裁が科される可能性によってかき消されている。

WSLの幹部は、クリスタル・パレスがこの一戦で4回の交代機会を使ったことを受け、正式な調査に乗り出した。問題となっているのは投入された選手の総数ではなく、選手交代を行うために使われた機会の数だ。現行のリーグ規則では、チームは最大5人まで交代できる一方で、ハーフタイムを除き、プレーが止まった場面で交代を行えるのは最大3回までと定められている。