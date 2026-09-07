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クリスタル・パレス、交代ルール違反でWSLの調査と勝ち点剥奪の可能性に直面
選手交代をめぐる論争が初戦勝利に影を落とす
クリスタル・パレスのウィメンズ・スーパーリーグでの船出は、日曜日の開幕戦で競技規則違反があったことを受け、劇的な展開を迎えている。クリスタル・パレスはレクシー・ロイド＝スミスの前半のゴールでエヴァートンに1-0で勝利したが、その喜びは事務的な制裁が科される可能性によってかき消されている。
WSLの幹部は、クリスタル・パレスがこの一戦で4回の交代機会を使ったことを受け、正式な調査に乗り出した。問題となっているのは投入された選手の総数ではなく、選手交代を行うために使われた機会の数だ。現行のリーグ規則では、チームは最大5人まで交代できる一方で、ハーフタイムを除き、プレーが止まった場面で交代を行えるのは最大3回までと定められている。
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WSL、違反行為について正式調査に着手したと発表
リーグはこの件について明確な声明を出し、違反の具体的な内容を示した。WSLは声明で「クリスタル・パレス対エヴァートンの試合で、大会規則違反があったことを確認している。クリスタル・パレスはプレーが4度中断した際に4回目の交代機会を使用したが、規則では1試合あたり交代機会は最大3回までとされている。今後は両クラブおよびPro Refとともに調査を行い、追って最新情報を伝える」と述べた。
この事案が起きたのは後半アディショナルタイム7分、ジョー・ポッター監督がシャノン・オブライエンに代えてカースティ・ホワットを投入した場面だった。この最後の交代の前に、ポッター監督はすでにアビー・ラーキン、アシュリー・ウィールデン、アリソン・スワビーを送り出すため、3つの異なる交代枠を使っていた。
処分の可能性と独立した審判機関
女子スーパーリーグには、この特定の規則違反に対する固定的かつ自動的な処分は設けられていないが、クリスタル・パレスにとってその影響は深刻なものとなる可能性がある。この件は独立委員会に付託される見通しであり、同委員会は大会の公正性を維持するために幅広い権限を有している。
パレスが独立委員会に付託された場合、クラブは公式警告や罰金から勝ち点剥奪、その他の競技上の制裁に至るまで、幅広い処分を科される可能性がある。同委員会が行使できる最も重い措置の一つは、当該試合の全面的な再試合を命じることだ。そうなれば、パレスの当初の1-0勝利は事実上無効となり、両チームは後日に再戦することになる。
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規制上の不備を受け、当局者が職務を解かれた
この試合の余波はクラブ自体にとどまらず、審判団も即座に処分を受けることになった。主審メーガン・ウィルソンとそのチームは、試合規則を適用する直接的な責任を負っていたにもかかわらず、この不正な交代を防ぐことができなかった。この見落としを受け、審判団全員が次節のWSLの担当から外された。
昨季2部で2位に入り、トップリーグ昇格を決めたパレスは、日曜日にアーセナルと対戦するため短いアウェー移動に臨み、厳しい試練を迎える。
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