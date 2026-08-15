今回の補強は、今季に向けてセージに複数ポジションでより厚みのある戦力を与えるため、クリスタル・パレス首脳陣が野心的かつ計算されたスカッド再編を進めていることを示すものだ。この万能型FWは、DFコンビのオスカル・ミンゲサと冨安健洋をフリー移籍で獲得したのに続き、パレスにとって今夏5人目の新戦力となった。

また攻撃陣は、ブレナン・ジョンソンとの交換トレードで加わったドワイト・マクニールに加え、アストン・ヴィラからの1シーズンのローンでエヴァン・ゲサンが復帰したことで、さらに強化されている。