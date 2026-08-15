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クリスタル・パレス、万能型イスラエル人ウインガーのアナン・ハライリを2100万ポンドで獲得完了
ハイファの逸材が移籍を勝ち取る
南ロンドンのクラブは、ユニオン・サン＝ジロワーズからこの多才なアタッカーを推定2100万ポンドの移籍金で獲得したと発表した。契約は2031年まで。イスラエル代表として16試合に出場し、フルバックとウインガーの両方をこなせるハライリは、マッカビ・ハイファでブレークを果たし、2023年のスーパーカップとともに52試合15ゴールを記録した。ベルギーでもその飛躍は続き、2024-25シーズンには90年ぶりのリーグ優勝に貢献。さらに昨季はベルギーカップ制覇も成し遂げた。
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新戦力、成功を目指す
イングランド1部への移籍後、クラブ公式サイトに語った21歳は、この新たなキャリアの章に胸を躍らせるとともに、最高レベルで自らの力を証明する準備ができていることを強調した。「プレミアリーグは長い間追いかけてきた。自分にとって新たな挑戦だ」
また、新天地のクラブが持つ歴史への深い敬意も示し、セルハースト・パークにさらなるタイトルをもたらすことを強く見据えた。「クリスタル・パレスも好きだ。長い間追いかけてきたからね。彼らは3つのトロフィーを勝ち取るに値していたし、自分はもっと増やしたい」
ロンドンのクラブが攻撃陣の選択肢を再編
今回の補強は、今季に向けてセージに複数ポジションでより厚みのある戦力を与えるため、クリスタル・パレス首脳陣が野心的かつ計算されたスカッド再編を進めていることを示すものだ。この万能型FWは、DFコンビのオスカル・ミンゲサと冨安健洋をフリー移籍で獲得したのに続き、パレスにとって今夏5人目の新戦力となった。
また攻撃陣は、ブレナン・ジョンソンとの交換トレードで加わったドワイト・マクニールに加え、アストン・ヴィラからの1シーズンのローンでエヴァン・ゲサンが復帰したことで、さらに強化されている。
- Buzzi
大陸での試練が新参者に立ちはだかる
セージは今後、休みなく続く国内戦線と重要なヨーロッパリーグでの戦いを前に、新戦力を戦術的な枠組みに組み込まなければならない。プレミアリーグ特有のフィジカル面での要求と猛烈なスピードにどれだけ素早く適応できるかが、この若手が前線でレギュラーの先発枠をつかめるかどうかを最終的に左右することになる。
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