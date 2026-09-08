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クリスタル・パレス、ミドルズブラを難なく下してカラバオカップ4回戦進出を決める
クリスタル・パレスがカラバオカップ勝ち上がりを決める
クリスタル・パレスはセルハースト・パークで行われたチャンピオンシップのミドルズブラ戦に3-0で快勝し、カラバオカップ4回戦進出を決めた。FWラーセンが前半と後半にそれぞれヘディングで得点し、途中出場の鎌田が見事な3点目を加えて圧勝を締めくくった。セージ監督のチームはホームサポーターの前で決定力の高いパフォーマンスを披露し、余裕を持って次のラウンドへ駒を進めた。
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ラーセンの2得点がクリスタル・パレスを鼓舞する
ウイングバックのオスカル・ミンゲサは、パレスでの初先発で先制点をお膳立てした。右サイドから左足で送った正確なクロスにフリーのラーセンが合わせ、至近距離からソル・ブリンを破るヘディングを決めた。
3日前のフラム戦で決勝点を挙げていたベン・チルウェルは、後半に得点者からアシスト役へと転じた。左SBは後半開始8分後、ラーセンがリードを広げるためのピンポイントクロスを供給した。
鎌田は途中出場直後にさらにスコアを彩った。MFはペナルティーエリア外から動けないブリンの頭上を抜く絶妙なチップキックを決め、勝利を締めくくった。
セージが貴重な戦力の厚みをもたらした
セージ監督は、土曜日にクレイヴン・コテージでフルアムを3-2で下した試合から先発を8人変更した。今夏加入のミンゲサ、オネスト・アハナー、ダリオ・オソリオはいずれもクラブで初先発を果たした。
一方、ボロのキム・ヘルベリ監督も、クイーンズ・パーク・レンジャーズに1-0で勝利した試合後、8人を入れ替える選択をした。チャンピオンシップ得点ランキング首位タイの1人であるウィル・ランクシャーは、後半までベンチに置かれた。
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クリスタル・パレス、4回戦を見据える
この勝利により、パレスは自信を持ってカラバオカップ4回戦の組み合わせ抽選に臨むことになる。パレスが今後の国内戦へこの勝利の勢いをつなげようとする中、セージは今夏の新戦力たちのパフォーマンスに手応えを得るはずだ。
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