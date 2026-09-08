ウイングバックのオスカル・ミンゲサは、パレスでの初先発で先制点をお膳立てした。右サイドから左足で送った正確なクロスにフリーのラーセンが合わせ、至近距離からソル・ブリンを破るヘディングを決めた。

3日前のフラム戦で決勝点を挙げていたベン・チルウェルは、後半に得点者からアシスト役へと転じた。左SBは後半開始8分後、ラーセンがリードを広げるためのピンポイントクロスを供給した。

鎌田は途中出場直後にさらにスコアを彩った。MFはペナルティーエリア外から動けないブリンの頭上を抜く絶妙なチップキックを決め、勝利を締めくくった。